Агенты отреагировали на интерес «Локомотива» к игроку молодежной сборной Хорватии

В агентстве MSports PRO, представляющем интересы полузащитника «Славен Белупо» Адриано Ягушича отреагировали на информацию об интересе «Локомотива» к игроку.

Сообщалось, что красно-зеленые сделали предложение по футболисту молодежной сборной Хорватии.

«Интерес из России? Мы это не комментируем», – заявили в агентстве.