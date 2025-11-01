Агенты отреагировали на интерес «Локомотива» к игроку молодежной сборной Хорватии

В агентстве MSports PRO, представляющем интересы полузащитника «Славен Белупо» Адриано Ягушича отреагировали на информацию об интересе «Локомотива» к игроку.
Сообщалось, что красно-зеленые сделали предложение по футболисту молодежной сборной Хорватии.
«Интерес из России? Мы это не комментируем», – заявили в агентстве.
- 20-летний Ягушич в этом сезоне провел 13 матчей за «Славен Белупо», забил 4 гола, сделал 5 ассистов.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,8 миллиона евро.
- Срок контракта Ягушича с клубом рассчитан до середины 2028 года.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»