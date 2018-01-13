Бистрович – о первой тренировке в ЦСКА: «Мечтать не мог, что окажусь рядом с такими звездами»

Новичок ЦСКА Кристиян Бистрович поделился впечатлениями от первой тренировки в московском клубе.

«Без сомнения, когда ты начинаешь играть в футбол в 8-9 лет, ты, конечно, мечтаешь, что однажды будешь играть плечом к плечу с такими великими звездами.

Сегодня мы тренировались с Дзагоевым, Головиным, братьями Березуцкими, Игнашевичем, Витиньо. Я и мечтать не мог, что однажды смогу провести одну тренировку с такими великими звездами. Они, конечно, меня не знают, но я их знаю великолепно.

Для меня огромная честь, что я смог подключиться к тренировочному процессу с такими великими футболистами», – цитирует полузащитника источник.

Ранее «Бомбардир» писал о том, что 19-летний хорват стал первым игроком с февраля 2015 года, за полноценный трансфер которого армейцы заплатили деньги.

По словам агента Филипа Шелендича, ради ЦСКА его клиент отказал клубам Италии, Испании и Хорватии.