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    Бистрович – о первой тренировке в ЦСКА: «Мечтать не мог, что окажусь рядом с такими звездами»

    Новичок ЦСКА Кристиян Бистрович поделился впечатлениями от первой тренировки в московском клубе.

    «Без сомнения, когда ты начинаешь играть в футбол в 8-9 лет, ты, конечно, мечтаешь, что однажды будешь играть плечом к плечу с такими великими звездами.

    Сегодня мы тренировались с Дзагоевым, Головиным, братьями Березуцкими, Игнашевичем, Витиньо. Я и мечтать не мог, что однажды смогу провести одну тренировку с такими великими звездами. Они, конечно, меня не знают, но я их знаю великолепно.

    Для меня огромная честь, что я смог подключиться к тренировочному процессу с такими великими футболистами», – цитирует полузащитника источник.

    Ранее «Бомбардир» писал о том, что 19-летний хорват стал первым игроком с февраля 2015 года, за полноценный трансфер которого армейцы заплатили деньги.

    По словам агента Филипа Шелендича, ради ЦСКА его клиент отказал клубам Италии, Испании и Хорватии.

    Источник: Чемпионат.ком

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    13.01.2018 01:45
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +195

      Colonist 13 января 2018, 14:50

      Чем они его угостили? Никак курнул уже? :)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13741

      Dominator777 13 января 2018, 12:09

      Ждем креативной игры и конечно же голов.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 13 января 2018, 11:20

      Парень "поплыл"....,))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1742

      Alex Y 13 января 2018, 11:18

      Балканцы в ЦСКА хорошо играют

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 13 января 2018, 10:47

      ау звезды! вы где так глубоко спрятались?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +243

      Loxxam 13 января 2018, 10:43

      Если перецитировать классику то выйдет как то так и как раз немного в тему- "Кому и кобыла... " звезда (без обид ;)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3559

      Axe111 13 января 2018, 09:53

      АХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХА

      ЗВЕЗДЫ

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1154

      Стаz 13 января 2018, 09:39

      Надеемся тоже станешь звездой ещё большего калибра

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 13 января 2018, 02:02

      Успехов и стать достойной сменой

      2
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