«Крылья Советов» и еще два клуба РПЛ интересуются Каймаковым из «Славена»

Полузащитник «Славена» Михаил Каймаков может продолжить карьеру в России.

«У Михаила была небольшая травма, но он уже восстановился, обошлось без операции, и сейчас сыграет в составе сборной Молдовы.

Если он покажет себя, думаю, поедет в Россию. У него есть российский паспорт, Михаил сам хотел бы перейти в Премьер-лигу.

Сейчас мы на связи с тремя клубами, один из них – «Крылья Советов», – сообщил агент футболиста Стипе Лапич.

В прошедшем сезоне 23-летний Каймаков забил 2 гола и сделал 1 ассист в 25 матчах.

Его рыночная стоимость – 350 тысяч евро.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?