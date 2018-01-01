Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
2 Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
3 Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?

«Крылья Советов» и еще два клуба РПЛ интересуются Каймаковым из «Славена»

Полузащитник «Славена» Михаил Каймаков может продолжить карьеру в России.

«У Михаила была небольшая травма, но он уже восстановился, обошлось без операции, и сейчас сыграет в составе сборной Молдовы.

Если он покажет себя, думаю, поедет в Россию. У него есть российский паспорт, Михаил сам хотел бы перейти в Премьер-лигу.

Сейчас мы на связи с тремя клубами, один из них – «Крылья Советов», – сообщил агент футболиста Стипе Лапич.

  • В прошедшем сезоне 23-летний Каймаков забил 2 гола и сделал 1 ассист в 25 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 350 тысяч евро.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

Новости по теме
«Крылья Советов» выкупили Барача у «Сочи» за 500 тысяч 1
Фролов продлил контракт с «Крыльями» на два года
«Крылья Советов» выкупили Гапонова у «Спартака» за 281 тысячу 4
Источник: «РБ Спорт»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 16:40
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11