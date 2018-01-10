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    Плетикоса: «Бистрович очень перспективный игрок. Он сможет быстро адаптироваться к игре ЦСКА»

    Бывший вратарь «Спартака» и сборной Хорватии Стипе Плетикоса прокомментировал информацию о возможном переезде в Россию полузащитника «Славен Белупо» Кристияна Бистровича. К футболисту проявляет интерес ЦСКА.

    «Как вы понимаете, за ЦСКА я особо не слежу, я за «Спартаком» пристально наблюдаю. А вот Бистровича знаю – видел его на футбольном поле. Это очень перспективный игрок. Может работать на обоих флангах, проделывает большой объем работы. У парня хорошая скорость и выносливость, видно, что бежать он может долго. В отборе действует грамотно. Бистрович – умный и техничный игрок. Мне кажется, он сможет быстро адаптироваться к игре ЦСКА», — сказал Плетикоса.

    Хавбек в текущем сезоне провел в чемпионате Хорватии 12 матчей, в которых результативными действиями не отличился.

    Источник: Чемпионат.ком

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    10.01.2018 13:27
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +736

      Великий ЦСКА Москва 10 января 2018, 19:54

      Посмотрим, посмотрим, удачи Бистровичу в ЦСКА!

      0
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 10 января 2018, 18:36

      Помниться Миланов переходил как перспективный, лучший молодой игрок Болгарии!!! Этому тоже 19 лет помоему! С молодыми ребятами, переезжающими в другую страну, существует большой риск! Посмотрим что будет с этим, если он перейдет конечно!

      1
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      Рейтинг: +93

      stachel 10 января 2018, 14:49

      Бистрович - это вариант Быстров-лайт.

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 10 января 2018, 14:21

      Эту адаптацию все видят по своему и крутят ей, как хотят... К примеру...
      Жонатас перешёл из Рубина в Ганновер и в первом же матче через пару дней забил гол!...
      Приходят в наши клубы латиноамериканцы, так всех убеждают, что надо подождать переходный период...
      А вот хорвата захваливают, как игрока, который быстро вкатится в игру клуба...
      Мнений много, да и денег за игроков и ожидание их игры платится не мало...)))

      4
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      Рейтинг: +238

      za logiku 10 января 2018, 14:20

      Так он уже в чемпионате России?

      1
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      Рейтинг: +1007

      OOOVVV. 10 января 2018, 13:42

      А в это время СпаМ приобрёл за большие деньги очередного зулуса
      Нуху. Я молчу.

      0
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      Рейтинг: +844

      lejnin > OOOVVV. 10 января 2018, 14:48

      Спартак еще никого не приобрёл...имхо, там половина слухов - игры агентов, чтобы цены на игроков поднять. Так что пока да, лучше молать )))

      0
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      Рейтинг: +1775

      VGreen 10 января 2018, 13:33

      "Хавбек в текущем сезоне провел в чемпионате России 12 матчей, в которых результативными действиями не отличился."

      нормас))

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