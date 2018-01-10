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  • Плетикоса: «Бистрович очень перспективный игрок. Он сможет быстро адаптироваться к игре ЦСКА»

Плетикоса: «Бистрович очень перспективный игрок. Он сможет быстро адаптироваться к игре ЦСКА»

10 января 2018, 13:27
8

Бывший вратарь «Спартака» и сборной Хорватии Стипе Плетикоса прокомментировал информацию о возможном переезде в Россию полузащитника «Славен Белупо» Кристияна Бистровича. К футболисту проявляет интерес ЦСКА.

«Как вы понимаете, за ЦСКА я особо не слежу, я за «Спартаком» пристально наблюдаю. А вот Бистровича знаю – видел его на футбольном поле. Это очень перспективный игрок. Может работать на обоих флангах, проделывает большой объем работы. У парня хорошая скорость и выносливость, видно, что бежать он может долго. В отборе действует грамотно. Бистрович – умный и техничный игрок. Мне кажется, он сможет быстро адаптироваться к игре ЦСКА», — сказал Плетикоса.

Хавбек в текущем сезоне провел в чемпионате Хорватии 12 матчей, в которых результативными действиями не отличился.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига ЦСКА Славен Белупо Плетикоса Стипе
Комментарии (8)
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VGreen
1515580432
"Хавбек в текущем сезоне провел в чемпионате России 12 матчей, в которых результативными действиями не отличился." нормас))
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OOOVVV.
1515580926
А в это время СпаМ приобрёл за большие деньги очередного зулуса Нуху. Я молчу.
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za logiku
1515583251
Так он уже в чемпионате России?
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insider_retro
1515583311
Эту адаптацию все видят по своему и крутят ей, как хотят... К примеру... Жонатас перешёл из Рубина в Ганновер и в первом же матче через пару дней забил гол!... Приходят в наши клубы латиноамериканцы, так всех убеждают, что надо подождать переходный период... А вот хорвата захваливают, как игрока, который быстро вкатится в игру клуба... Мнений много, да и денег за игроков и ожидание их игры платится не мало...)))
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stachel
1515584962
Бистрович - это вариант Быстров-лайт.
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Сильвербой
1515598602
Помниться Миланов переходил как перспективный, лучший молодой игрок Болгарии!!! Этому тоже 19 лет помоему! С молодыми ребятами, переезжающими в другую страну, существует большой риск! Посмотрим что будет с этим, если он перейдет конечно!
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Великий ЦСКА Москва
1515603242
Посмотрим, посмотрим, удачи Бистровичу в ЦСКА!
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