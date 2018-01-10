Плетикоса: «Бистрович очень перспективный игрок. Он сможет быстро адаптироваться к игре ЦСКА»

Бывший вратарь «Спартака» и сборной Хорватии Стипе Плетикоса прокомментировал информацию о возможном переезде в Россию полузащитника «Славен Белупо» Кристияна Бистровича. К футболисту проявляет интерес ЦСКА.

«Как вы понимаете, за ЦСКА я особо не слежу, я за «Спартаком» пристально наблюдаю. А вот Бистровича знаю – видел его на футбольном поле. Это очень перспективный игрок. Может работать на обоих флангах, проделывает большой объем работы. У парня хорошая скорость и выносливость, видно, что бежать он может долго. В отборе действует грамотно. Бистрович – умный и техничный игрок. Мне кажется, он сможет быстро адаптироваться к игре ЦСКА», — сказал Плетикоса.

Хавбек в текущем сезоне провел в чемпионате Хорватии 12 матчей, в которых результативными действиями не отличился.