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Стипе Плетикоса
Стипе Плетикоса
Завершил карьеру
8 января 1979 (47), Сплит
#1 | Вратарь
193 см | 83 кг
Хорватия
Статистика
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Трансферы
Публикации
Символическая сборная «Спартака» за последние 25 лет
2025.12.27 09:05
4
Видео
«Спартак» поздравил Плетикосу с днем рождения нарезкой его сейвов
2022.01.08 16:19
3
Плетикоса: «После долгого перерыва у игроков будет риск получить травму»
2020.04.19 12:40
1
Плетикоса: «Кубок «Париматч» Премьер – отличный вариант для «Спартака»
2019.06.26 07:34
5
Плетикоса – о матче России с Хорватией: «Когда Смолов не забил, мы поняли, что сможем выиграть»
2019.06.14 11:04
2
Плетикоса: «Вариант с арендой в ЦСКА поможет Чоричу перезапустить карьеру»
2019.02.19 08:39
1
Плетикоса: «Для сборной России уход Акинфеева – серьезная проблема»
2018.10.02 07:19
1
Плетикоса: «Трансфер Маркизио один из самых ярких в истории России»
2018.09.04 09:41
10
Плетикоса: «Субашич и Акинфеев стали настоящими героями для своих команд и стран»
2018.07.06 10:42
1
Плетикоса: «Хорватия победит 2:1. У России забьет Дзюба»
2018.07.05 09:30
24
Плетикоса: «Еще полтора месяца назад я уверял, что сборная России может многого добиться с Черчесовым»
2018.07.03 18:07
Плетикоса: «Акинфеев может стать одним из лучших вратарей ЧМ-2018»
2018.05.13 06:40
4
Плетикоса: «Черчесов способен отдать сборной России все лучшее от себя. Он хороший тренер»
2018.05.13 01:30
Плетикоса – о мяче ЧМ-2018: «Вратарям нужно время, чтобы привыкнуть»
2018.03.25 08:20
4
Алдонин — лучший игрок Кубка легенд, Плетикоса — лучший вратарь
2018.02.04 17:46
8
Плетикоса: «Ростову» сейчас нужен такой мотиватор, как Карпин»
2018.02.04 07:25
4
Плетикоса: «Максимович – отличный игрок, просто в «Наполи» тяжело кого-то вытеснить из состава»
2018.02.03 15:46
5
Плетикоса: «От «Спартака» жду самых высоких результатов в Лиге Европы»
2018.02.03 14:15
3
Плетикоса: «Бистрович очень перспективный игрок. Он сможет быстро адаптироваться к игре ЦСКА»
2018.01.10 13:27
8
Плетикоса считает, что «Спартак» выступил в Лиге чемпионов достойно
2017.12.10 16:12
1
Плетикоса не ждал карьерного взлета от Фернандиньо
2017.11.10 09:43
1
Плетикоса: «С Луческу всегда было непросто. У него своя философия, свои требования»
2017.11.08 07:29
2
Пашалич: «Плетикоса сказал, что в «Спартаке» меня ждут самые хорошие вещи»
2017.08.08 22:37
5
Пашалич: «Хотел бы оставить в «Спартаке» такой же яркий след, как и Плетикоса»
2017.08.03 16:18
12
Плетикоса: «Никакого кризиса в «Спартаке» нет»
2017.07.31 11:48
1
Плетикоса верит, что Пашалич усилит «Спартак»
2017.07.31 08:41
2
Плетикоса посоветовал Пашаличу перейти в «Спартак»
2017.07.20 15:27
4
Плетикоса: «Сразу почуствовал, что Бердыев — это великий тренер и человек»
2017.05.20 07:41
3
Плетикоса: «Слышал, что Селихов хочет со мной поработать»
2017.05.18 11:05
Плетикоса: «Карпин хорошо мотивировал команду, а Лаудруп выстроил игру»
2017.05.18 09:54
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