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Плетикоса: «Хорватия победит 2:1. У России забьет Дзюба»

5 июля 2018, 09:30
24

Бывший вратарь сборной Хорватии Стипе Плетикоса не ждет много голов в матче 1/4 финала чемпионата мира-2018 против команды России.

Четвертьфинальная игра состоится 7 июля в Сочи на стадионе «Фишт».

– Россия показала, что умеет противостоять тем, кто держит мяч. Но очевидно, что Хорватия все равно сыграет первым номером. Большую роль сыграют стандарты, с которых на этом ЧМ забивается много голов. И погода! Если в Сочи будет жара, команды вряд ли ринутся сразу друг на друга.

В общем, не думаю, что стоит ждать много голов. Все решат мелочи и индивидуальное мастерство футболистов в конкретных эпизодах.

– У хорватов оно выше?

– На мой взгляд, да. Поэтому мой прогноз – 2:1 в нашу пользу. У России пусть забьет Дзюба.

– Когда-то Хорватия помогла России в 2007-м, обыграв Англию в отборе Евро-2008. Время возвращать должок?

– Ха-ха! Было бы хорошо, но это шутка. Любой будет биться за свою страну. Надеюсь, игра получится зрелищной.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Россия Хорватия Дзюба Артем Плетикоса Стипе
Комментарии (24)
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insider_retro
1530772805
Сбылась мечта - задумывай другую, Сбылась другая - третью загадай. Мечтай - чтоб жизнь прошла не вхолостую, Чтоб не впустую жизнь прошла - мечтай... (с) Проблемы будем решать последовательно и будем надеяться и верить!...
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alexivanof197
1530773047
Игра будет тяжелой,даже трудней чем с испанцами,но надеемся на нашу сборную...Удачи,ребята,ВЕРИМ
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Dimon013
1530773306
Верю в Россию!!! Давайте ребята!!!
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Мары
1530773832
А я не знаю как закончится матч, но то, что будет трудно, даже не сомневаюсь.Наши на этом чемпе уже приучили , что выгрызают мяч в любом матче.Ну кроме как ни чего не значащий матч с Уругваем здесь исключение.А во всех остальных выглядят они как крайне не уступчивый и очень не удобный соперник.
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vladimir-7
1530774037
Вероятнее всего, Хорватия выиграет 3:1.
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21082014
1530776941
Хорваты могут быть побиты тем же методом,что и испанцы.здесь ничего удивительного.
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Рубик Докоян
1530777374
Стипе не уточнил в чьи ворота забьёт Дзюба ?... Вспоминается байка рассказанная другом семьи Юры Ковтуна на страницах одной из газет или в интернете несколько лет назад точно уже не помню. В одной из игр Юра забивает гол и друг звонит его жене :" Юрка гол забил" ! Жена :" Опять в свои ворота "? -- "Нет в чужие" говорит друг...
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yorgenbarenz
1530778147
Что-то,Стипе,нам много наколотил! Испанцы вообще нам не забили....
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Бухбух
1530779318
Главное - продержаться 120 минут до пенальти
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zigbert
1530866622
Счет будет 2:1, правда не вижу в чью пользу.
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