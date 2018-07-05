Плетикоса: «Хорватия победит 2:1. У России забьет Дзюба»

Бывший вратарь сборной Хорватии Стипе Плетикоса не ждет много голов в матче 1/4 финала чемпионата мира-2018 против команды России.

Четвертьфинальная игра состоится 7 июля в Сочи на стадионе «Фишт».

– Россия показала, что умеет противостоять тем, кто держит мяч. Но очевидно, что Хорватия все равно сыграет первым номером. Большую роль сыграют стандарты, с которых на этом ЧМ забивается много голов. И погода! Если в Сочи будет жара, команды вряд ли ринутся сразу друг на друга.

В общем, не думаю, что стоит ждать много голов. Все решат мелочи и индивидуальное мастерство футболистов в конкретных эпизодах.

– У хорватов оно выше?

– На мой взгляд, да. Поэтому мой прогноз – 2:1 в нашу пользу. У России пусть забьет Дзюба.

– Когда-то Хорватия помогла России в 2007-м, обыграв Англию в отборе Евро-2008. Время возвращать должок?

– Ха-ха! Было бы хорошо, но это шутка. Любой будет биться за свою страну. Надеюсь, игра получится зрелищной.