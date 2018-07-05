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    Плетикоса: «Хорватия победит 2:1. У России забьет Дзюба»

    Бывший вратарь сборной Хорватии Стипе Плетикоса не ждет много голов в матче 1/4 финала чемпионата мира-2018 против команды России.

    Четвертьфинальная игра состоится 7 июля в Сочи на стадионе «Фишт».

    – Россия показала, что умеет противостоять тем, кто держит мяч. Но очевидно, что Хорватия все равно сыграет первым номером. Большую роль сыграют стандарты, с которых на этом ЧМ забивается много голов. И погода! Если в Сочи будет жара, команды вряд ли ринутся сразу друг на друга.

    В общем, не думаю, что стоит ждать много голов. Все решат мелочи и индивидуальное мастерство футболистов в конкретных эпизодах.

    – У хорватов оно выше?

    – На мой взгляд, да. Поэтому мой прогноз – 2:1 в нашу пользу. У России пусть забьет Дзюба.

    – Когда-то Хорватия помогла России в 2007-м, обыграв Англию в отборе Евро-2008. Время возвращать должок?

    – Ха-ха! Было бы хорошо, но это шутка. Любой будет биться за свою страну. Надеюсь, игра получится зрелищной.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.07.2018 09:30
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 6 июля 2018, 11:43

      Счет будет 2:1, правда не вижу в чью пользу.

      1
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      Рейтинг: +52

      подсечкин 5 июля 2018, 16:27

      С точностью наоборот победит Россия,голы Головин и Дзюба,Хорваты забьют один и один у них не защитают,после просмотра определят офсайд! Как то так!

      0
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      Рейтинг: +37

      Sg-9 > подсечкин 5 июля 2018, 18:55

      А теперь реальный прогноз - ТМ1.5. Ну вот хоть убей, выкатят такой же автобус, будут глину месить 88 минут и шальной дурак в любую сторону решит исход. Без аналитики, чуйка.

      1
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      Рейтинг: +2509

      ALEX ML 5 июля 2018, 14:59

      Котопёса, ты не прав!!!

      0
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 5 июля 2018, 13:30

      удача на этом ЧМ как никогда помогает многим командам, сказывается наверное карма места, в России на удаче очень многое строится :)

      очень мало проходных матчей, Корея - Германия вообще мало кто ожидал, в общем кому больше повезёт тот и выиграет

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      Рейтинг: +57

      Ailend 5 июля 2018, 13:18

      Капец наивные.., что Плетикоса, что люди написавшие коменты.. Может быть всё, что угодно.. Корея Германия 2-0 тоже никто не ожидал.. Так что ждемс.

      0
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      Рейтинг: +986

      Mirak92 5 июля 2018, 11:47

      А дубля от Дзюбы не хочешь?

      1
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      Рейтинг: +193

      PavelSKASPB 5 июля 2018, 11:28

      От нашей сборной можно ожидать чего угодно,но после испанцев ребята поверили что могут играть с любым даже выставив автобус

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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 5 июля 2018, 11:28

      Главное - продержаться 120 минут до пенальти

      3
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      Рейтинг: +2618

      yorgenbarenz 5 июля 2018, 11:09

      Что-то,Стипе,нам много наколотил! Испанцы вообще нам не забили....

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      Рейтинг: +7923

      FanatSerj 5 июля 2018, 11:06

      Достойный счет, проигрывать в сухую более обидно.
      Но 6-1 тоже так себе вариант ))

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