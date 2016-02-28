|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Депортиво
|2
|-6
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.05.2016
|1' -90'
|Депортиво (Ла-Корунья)
|0:2
|Реал (Мадрид)
|08.05.2016
|Был в запасе
|Вильярреал (Вильярреал)
|0:2
|Депортиво (Ла-Корунья)
|01.05.2016
|Был в запасе
|Депортиво (Ла-Корунья)
|0:2
|Хетафе (Хетафе)
|23.04.2016
|Был в запасе
|Эйбар (Эйбар)
|1:1
|Депортиво (Ла-Корунья)
|20.04.2016
|Был в запасе
|Депортиво (Ла-Корунья)
|0:8
|Барселона (Барселона)
|17.04.2016
|Был в запасе
|Севилья (Севилья)
|1:1
|Депортиво (Ла-Корунья)
|11.04.2016
|Был в запасе
|Депортиво (Ла-Корунья)
|1:3
|Лас-Пальмас (Лас-Пальмас)
|12.03.2016
|Был в запасе
|Атлетико (Мадрид)
|3:0
|Депортиво (Ла-Корунья)
|02.03.2016
|1' -90'
|Атлетик (Бильбао)
|4:1
|Депортиво (Ла-Корунья)
|28.02.2016
|Был в запасе
|Депортиво (Ла-Корунья)
|0:1
|Гранада (Гранада)
|20.02.2016
|Был в запасе
|Эспаньол (Барселона)
|1:0
|Депортиво (Ла-Корунья)
|01.02.2016
|Был в запасе
|Депортиво (Ла-Корунья)
|2:2
|Райо Вальекано (Мадрид)