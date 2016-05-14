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Стипе Плетикоса
Статистика
Стипе Плетикоса - статистика
Завершил карьеру
8 января 1979 (47), Сплит
#1 | Вратарь
193 см | 83 кг
Хорватия
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Статистика по турнирам
Испания. Примера 2015/2016
Лига Европы 2014/2015
Суперкубок России 2014
Товарищеские матчи 2014
Чемпионат мира 2014
Россия. Кубок 2013/2014
Россия. Премьер-Лига 2013/2014
Товарищеские матчи 2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Россия. Кубок 2012/2013
Россия. Премьер-Лига 2012/2013
Чемпионат Европы 2012
Россия. Премьер-лига 2011/2012
Англия. Кубок лиги 2010/2011
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010
Россия. Кубок 2009/2010
Кубок Первого Канала 2008
Кубок УЕФА 2008/2009
Лига Чемпионов 2008/2009
Отборочные матчи к ЧЕ 2008
Россия. Кубок 2008/2009
Россия. Премьер-лига 2008
Чемпионат Европы 2008
Кубок УЕФА 2007/2008
Лига Чемпионов 2007/2008
Россия. Кубок 2007/2008
Россия. Премьер-лига 2007
Россия. Кубок 2006/2007
Команда
И
Г
П
Ж
К
Депортиво
2
-6
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Депортиво
0 : 2
14.05.2016
Реал
1' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Вильярреал
0 : 2
08.05.2016
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Депортиво
0 : 2
01.05.2016
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Эйбар
1 : 1
23.04.2016
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Депортиво
0 : 8
20.04.2016
Барселона
Был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Севилья
1 : 1
17.04.2016
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Депортиво
1 : 3
11.04.2016
Лас-Пальмас
Был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Атлетико
3 : 0
12.03.2016
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Атлетик
4 : 1
02.03.2016
Депортиво
1' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Депортиво
0 : 1
28.02.2016
Гранада
Был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Эспаньол
1 : 0
20.02.2016
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Депортиво
2 : 2
01.02.2016
Райо Вальекано
Был в запасе
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