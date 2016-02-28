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    Стипе Плетикоса - статистика

    Вратарь
    Имя Стипе
    Фамилия Плетикоса
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Сплит
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 8 января 1979 (44 года)
    Рост 193
    Вес 83
    Статистика по турнирам
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