Статистика по турнирам

Испания. Примера 2015/2016 Лига Европы 2014/2015 Суперкубок России 2014 Товарищеские матчи 2014 Чемпионат мира 2014 Россия. Кубок 2013/2014 Россия. Премьер-Лига 2013/2014 Товарищеские матчи 2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Россия. Кубок 2012/2013 Россия. Премьер-Лига 2012/2013 Чемпионат Европы 2012 Россия. Премьер-лига 2011/2012 Англия. Кубок лиги 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Россия. Кубок 2009/2010 Кубок Первого Канала 2008 Кубок УЕФА 2008/2009 Лига Чемпионов 2008/2009 Отборочные матчи к ЧЕ 2008 Россия. Кубок 2008/2009 Россия. Премьер-лига 2008 Чемпионат Европы 2008 Кубок УЕФА 2007/2008 Лига Чемпионов 2007/2008 Россия. Кубок 2007/2008 Россия. Премьер-лига 2007 Россия. Кубок 2006/2007