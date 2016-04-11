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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Депортиво - Лас-Пальмас
Депортиво - Лас-Пальмас: обзор матча 11 апреля 2016
Депортиво
11.04.2016, понедельник, 21:30
Испания. Примера, 32 тур
1 : 3
Завершен
Лас-Пальмас
47'
Лукас
58'
С. Араухо
79'
Д. Гарсия
90+3'
С. Араухо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Депортиво - Лас-Пальмас
90'
+3
ГОЛ! 1:3!
С. Араухо
Пас отдал
Н. Эль-Жар
83'
Замена
В. Гомес
️️️️
Тана
79'
Замена
Н. Эль-Жар
️️️️
Момо
79'
ГОЛ! 1:2!
Д. Гарсия
Пас отдал
А. Айтами
Желтая карточка
С. Боргес
77'
Замена
Д. Родригес
️️️️
Ф. Картабия
74'
69'
Замена
Х. Карлос Валерон
️️️️
Нили
Замена
Ф. Файр
️️️️
Кани
64'
58'
ГОЛ! 1:1!
С. Араухо
Пас отдал
Момо
ГОЛ! 1:0!
Лукас
Пас отдал
Ф. Наварро
47'
36'
Желтая карточка
Д. Кастельяно
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортиво
25
Ману
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
26
Сидней
ЦЗ
22
Альберто Лопо
ЦЗ
24
Хуанфран
ЦП
5
Селсо Боргес
ЦП
5
Педро Москера
ЦП
18
Луис Альберто
АП
8
Кани
ПП
10
Федерико Картабия
ПВ
7
Лукас
ЦФ
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
Лас-Пальмас
13
Хави Варас
ВР
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
16
Артилес Айтами
ЦЗ
23
Даниэль Кастельяно
ЦЗ
32
Нили
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
11
Момо
ЦП
10
Хонатан Виера
АП
24
Тана
ЦФ
21
Серхио Араухо
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Депортиво
1
Стипе Плетикоса
ВР
15
Лауре
ЦЗ
19
Мануэль Пабло
ПЗ
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
33
Джонатан Родригес
ЦФ
21
Ориоль Риера
ЦФ
Лас-Пальмас
13
Рауль Лисоайн
ВР
6
Педро Бигас
ЦЗ
2
Давид Симон
ЦЗ
19
Анхель Монторо
ЦП
4
Висенте Гомес
ЦП
21
Хуан Карлос Валерон
АП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
3-4-2-1
25
Ману
3
Наварро
22
Лопо
26
Сидней
24
Хуанфран
5
Боргес
5
Москера
8
Кани
18
Альберто
10
Картабия
7
Лукас
4-3-1-2
13
Варас
5
Гарсия
16
Айтами
23
Кастельяно
3
Лемос
32
Нили
16
Меса
11
Момо
10
Виера
21
Араухо
24
Тана
8
Кани
76
Файр
76
Файр
8
Кани
10
Картабия
33
Родригес
33
Родригес
10
Картабия
24
Тана
4
Гомес
4
Гомес
24
Тана
32
Нили
21
Валерон
21
Валерон
32
Нили
11
Момо
25
Эль-Жар
25
Эль-Жар
11
Момо
Остались в запасе
Депортиво
Лас-Пальмас
1
Стипе Плетикоса
ВР
15
Лауре
ЦЗ
19
Мануэль Пабло
ПЗ
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
21
Ориоль Риера
ЦФ
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
13
Рауль Лисоайн
ВР
6
Педро Бигас
ЦЗ
2
Давид Симон
ЦЗ
19
Анхель Монторо
ЦП
Главный тренер
Энрике Сетьен
Остались в запасе
1
Стипе Плетикоса
ВР
15
Лауре
ЦЗ
19
Мануэль Пабло
ПЗ
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
21
Ориоль Риера
ЦФ
Остались в запасе
13
Рауль Лисоайн
ВР
6
Педро Бигас
ЦЗ
2
Давид Симон
ЦЗ
19
Анхель Монторо
ЦП
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
Главный тренер
Энрике Сетьен
Статистика матча Депортиво - Лас-Пальмас
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
24.10.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 10 тур
Лас-Пальмас
0 : 3
17.10.2026
Кастельон
Информация о матче
Главный судья:
Альфонсо Альварес Искьердо
(Барселона)
Стадион:
Риасор
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2 HD
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