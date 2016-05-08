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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Депортиво
Вильярреал - Депортиво: обзор матча 08 мая 2016
Вильярреал
08.05.2016, воскресенье, 18:00
Испания. Примера, 37 тур
0 : 2
Завершен
Депортиво
32'
Ф. Файр
57'
Лукас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Депортиво
90'
Замена
О. Риера
️️️️
Лукас
88'
Желтая карточка
А. Аррибас
85'
Замена
Кани
️️️️
Л. Альберто
Замена
Джонатан
️️️️
М. Тригерос
67'
Замена
Д. Суарес
️️️️
С. Кастильехо
62'
Замена
С. Бакамбу
️️️️
Адриан
61'
59'
Замена
Х. Гутьеррес
️️️️
Ф. Картабия
57'
ГОЛ! 0:2!
Лукас
Пас отдал
Л. Альберто
Желтая карточка
В. Руис
51'
Желтая карточка
М. Тригерос
49'
32'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Файр
Пас отдал
Ф. Картабия
Желтая карточка
Д. Бонера
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
25
Мариано Барбоса
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
14
Саму
ЦП
21
Бруно
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
12
Лео Баптистао
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Депортиво
25
Ману
ВР
15
Лауре
ЦЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
26
Сидней
ЦЗ
76
Файкал Файр
ЦП
5
Педро Москера
ЦП
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
24
Хуанфран
ЦП
18
Луис Альберто
АП
10
Федерико Картабия
ПВ
7
Лукас
ЦФ
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
Вильярреал
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
77
Матиас Науэль
ЛВ
6
Джонатан
ЦП
4
Денис Суарес
АП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Депортиво
1
Стипе Плетикоса
ВР
44
Робер Пьер
ЦЗ
19
Мануэль Пабло
ПЗ
18
Хонас Гутьеррес
ЛП
8
Кани
ПП
33
Джонатан Родригес
ЦФ
21
Ориоль Риера
ЦФ
4-3-1-2
25
Барбоса
4
Руис
2
Рукавина
23
Бонера
2
Гаспар
14
Саму
21
Бруно
14
Тригерос
70
Кастильехо
20
Адриан
12
Баптистао
3-4-2-1
25
Ману
15
Лауре
14
Аррибас
26
Сидней
5
Москера
4
Бергантиньос
24
Хуанфран
76
Файр
10
Картабия
18
Альберто
7
Лукас
14
Тригерос
6
Джонатан
6
Джонатан
14
Тригерос
70
Кастильехо
4
Суарес
4
Суарес
70
Кастильехо
20
Адриан
94
Бакамбу
94
Бакамбу
20
Адриан
10
Картабия
18
Гутьеррес
18
Гутьеррес
10
Картабия
18
Альберто
8
Кани
8
Кани
18
Альберто
7
Лукас
21
Риера
21
Риера
7
Лукас
Остались в запасе
Вильярреал
Депортиво
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
77
Матиас Науэль
ЛВ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
1
Стипе Плетикоса
ВР
44
Робер Пьер
ЦЗ
19
Мануэль Пабло
ПЗ
33
Джонатан Родригес
ЦФ
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
Остались в запасе
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
77
Матиас Науэль
ЛВ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Остались в запасе
1
Стипе Плетикоса
ВР
44
Робер Пьер
ЦЗ
19
Мануэль Пабло
ПЗ
33
Джонатан Родригес
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
Статистика матча Вильярреал - Депортиво
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Главный судья:
Хавьер Эстрада Фернандес
(Лерида)
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
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