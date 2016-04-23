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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эйбар - Депортиво
Эйбар - Депортиво: обзор матча 23 апреля 2016
Эйбар
23.04.2016, суббота, 23:05
Испания. Примера, 35 тур
1 : 1
Завершен
Депортиво
8'
А. Гонсалес
71'
Ф. Картабия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эйбар - Депортиво
Замена
Й. Радошевич
️️️️
Кеко
89'
89'
Замена
Х. Гутьеррес
️️️️
Ф. Картабия
Замена
Сауль
️️️️
Борха
80'
72'
Замена
Кани
️️️️
Ф. Файр
71'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Картабия
Пас отдал
С. Боргес
Замена
Хота
️️️️
И. Хайрович
68'
53'
Желтая карточка
Ф. Файр
ГОЛ! 1:0!
А. Гонсалес
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйбар
13
Асьер Риесго
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
20
Кеко
ЦП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
20
Изет Хайрович
ПВ
17
Борха
ЦФ
9
Серхио Энрих
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Депортиво
25
Ману
ВР
15
Лауре
ЦЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
26
Сидней
ЦЗ
76
Файкал Файр
ЦП
5
Селсо Боргес
ЦП
5
Педро Москера
ЦП
24
Хуанфран
ЦП
10
Федерико Картабия
ПВ
21
Ориоль Риера
ЦФ
7
Лукас
ЦФ
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
Эйбар
1
Ирурета
ВР
16
Мануэль Кастельяно
ЦЗ
2
Александар Пантич
ЦЗ
28
Иньиго Гарсия
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
11
Сауль
ЦП
24
Хота
ПВ
Депортиво
1
Стипе Плетикоса
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
18
Хонас Гутьеррес
ЛП
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
8
Кани
ПП
4-3-1-2
13
Риесго
17
Юнка
15
дос Сантос
4
Рамис
2
Капа
8
Гонсалес
20
Кеко
8
Эскаланте
20
Хайрович
9
Энрих
17
Борха
3-4-1-2
25
Ману
15
Лауре
14
Аррибас
26
Сидней
5
Боргес
5
Москера
24
Хуанфран
76
Файр
10
Картабия
7
Лукас
21
Риера
20
Хайрович
24
Хота
24
Хота
20
Хайрович
20
Кеко
5
Радошевич
5
Радошевич
20
Кеко
17
Борха
11
Сауль
11
Сауль
17
Борха
10
Картабия
18
Гутьеррес
18
Гутьеррес
10
Картабия
76
Файр
8
Кани
8
Кани
76
Файр
Остались в запасе
Эйбар
Депортиво
28
Иньиго Гарсия
ЦП
1
Ирурета
ВР
16
Мануэль Кастельяно
ЦЗ
2
Александар Пантич
ЦЗ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
1
Стипе Плетикоса
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
Остались в запасе
28
Иньиго Гарсия
ЦП
1
Ирурета
ВР
16
Мануэль Кастельяно
ЦЗ
2
Александар Пантич
ЦЗ
Остались в запасе
1
Стипе Плетикоса
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
Статистика матча Эйбар - Депортиво
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Главный судья:
Эдуардо Прието Иглесиас
(Наварра)
Стадион:
Мунисипал де Ипуруа
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1 HD
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