«Ничего не бросаю в сложные моменты: ни тяжелые проекты, ни токсичные отношения, ни клуб». Каково это – поддерживать маленькие команды

Легко болеть за большие клубы: «Реал» постоянно забирает ЛЧ, «Ман Сити» и «Ливерпуль» устраивают междусобойчик в АПЛ, в своих лигах властвуют «ПСЖ», «Бавария», «Милан» и «Ювентус».

Но куда сложнее и интереснее поддерживать небольшие клубы – то есть те, которые сидят либо в низших лигах, либо долгое время не видели больших побед. Мы поговорили с болельщиками таких клубов в России и узнали их историю.

Иван Демидов болеет за «Болонью»: ждал АПЛ по телику из-за дедушки, но увидел Серию А

«Я переживал за всех итальянских топов разом: нравились личности, такие, как Мальдини, Ибрагимович, Дель Пьеро, Буффон, Тотти. Но осознанно болеть за кого-то из «больших» клубов кальчо не довелось, да и не хотелось.

В детстве меня слегка подставил дедушка: обещал, что по телевизору будут показывать лучшую лигу мира – АПЛ, – но именно тогда она ушла с российского общедоступного телевидения. На канале «Спорт» стали крутить игры Серии А, и я влюбился в этот чемпионат, в его дикую экспрессию и эстетику полуразвалившихся стадионов.

Встал вопрос: за кого болеть? Это было очень сложно и одновременно просто. Сложно, потому что кальчо – это культ личности прежде всего, а в каждой команде хватало супергероев. Выдающиеся мастера, играющие в провинции – это огромный плюс кальчо конца нулевых. Кассано в «Сампе», Дони в «Аталанте», Ди Микеле в «Торино», Пеллиссьер в «Кьево»... а помните, кстати, «Эмполи»-2007/08, где одновременно собрались Абате, Антонини, Эдер, Поцци, Маркизио и Джовинко?

В конечном счете выбор был сделан не в пользу перечисленных. В 2008 году в «Болонью», обладательницу таких же цветов, как и моя любимая команда в России (ее название предпочту скрыть, оговорюсь лишь, что начинается на Ц и заканчивается СКА), пришел Марко Ди Вайо. И начал выжигать, доминируя на протяжение всего первенства, лишь в последнем туре уступив Ибре первенство в споре бомбардиров. У меня не было интернета, обо всем узнавал из еженедельника «Футбол» (светлая ему память и спасибо за счастливое детство), где сразу же начал отслеживать свершения болонской девятки. Это была любовь на всю жизнь. Я стал фанатом команды из-за одного игрока, причем не знал даже больше никого из состава. Помню, как, когда мне сделали интернет, первым делом полез на официальный сайт «Болоньи». В общем, это было откровение в моей жизни. До сих пор так.

У меня не было мысли бросить команду. Никогда в жизни. Я очень консервативный человек и верю в любовь на всю жизнь. За все время, что я с клубом, было два главных момента. Первый – финал плей-офф за выход в Серию А с «Пескарой» в 2015-м. Соперник был страшен: Фьорилло в воротах, в обороне Бартош Саломон, в полузащите лидера команды Бьярнассона в ответной встрече подменял какой-то мелкий паренек (который потом вырастет ни много ни мало в Лукаса Торрейру), Политано и Капрари по флангам. «Болонья» сыграла 1:1, этого было достаточно для выхода в вышку. У меня же на 87-й минуте пиратской трансляции отключили свет, и оставшееся время я грыз ногти и лихорадочно обновлял лайв на телефоне.

Второй момент – это спасение под руководством Михайловича во второй части сезона-2019. Тут без особых комментариев: такого футбола в исполнении «Болоньи» мы больше так и не увидели.

Отдельной строкой – победа Примаверы «Болоньи» в турнире Виареджо в том же 2019-м. Чистая гордость за пацанов. Жаль, что никто из них в итоге так и не стал игроком хоть сколь-нибудь серьезного уровня.

Плохие моменты? Закат эры Донадони – период с Индзаги – нынешний период с Михайловичем. Индзаги – просто слабый тренер, Донадони и Синиша по разным причинам «забронзовели» и творили/творят дичь.

Для меня клуб, как и раньше, солидная часть моей жизни. Мне нравится, что в «Болонье» появился Сартори, я верю, что он сможет построить сильную команду. Будет это уже при другом тренере: Михайлович, при всем уважении и обожании, сильно изменился по понятным причинам. Это другой человек и тренер, нежели 3 года назад. Сартори, как мне кажется, ставит на следующее межсезонье и далее, когда команда будет выстраиваться уже в соответствии с требованиями нового Мистера. Не может радовать и пассивная позиция президента: канадский миллиардер Сапуто кажется невероятно адекватным и деликатным человеком, он очень много сделал для клуба, спас его от банкротства, реконструировал инфраструктуру, но, видимо, не очень понимает, что делать дальше. В Италии президенту недостаточно быть просто хорошим – ему нужно быть страстным и немножко безумным.

На следующий чемпионат цель только одна: спокойно спастись. Надеюсь, после задачи будут более амбициозными. Как и всегда, я мечтаю о «Болонье» в Европе.

Ульяна Лукьянченко – как вернуться к клубу из родного города после ЦСКА

«Я начала смотреть футбол в 2008 году во время чемпионата Европы – мне настолько понравилась эта праздничная атмосфера, эти эмоции. Особенно, что происходило после матча с Голландией. Я родилась и выросла в Туле – и у нас во дворе все выбегали на улицу, машины сигналили, все кричали с балконов. Было очень радостно, мне казалось, что это какое-то грандиозное событие, и хотелось зависнуть в этом подольше. Так я начала увлекаться футболом.

Я начала читать газеты и журналы, поняла, что хочу постоянно смотреть футбол, мне нужна команда в чемпионате России. Я поняла, что хочу болеть за клуб, в котором есть такой игрок, который меня вдохновляет, как сейчас говорят, ролевая модель. Для меня такой ролевой моделью был Игорь Акинфеев – очень впечатлило его поведение на Евро. Так я начала смотреть матчи ЦСКА. Он такой очень серьезный, сосредоточенный, хорошо делает свою работу. Тогда еще жил «Живой журнал», и типа Акинфеев вел милую страничку – возможно, это была пресс-служба ЦСКА. Это был прелестнейший блог, в котором он рассказывал о дружбе с Сергеем Жуковым, рыбалке, чем-то еще.

Тогда еще не было тульского «Арсенала» как профессионального клуба. Я знала, что такая команда была в 90-х – с красивым автобусом, с большим числом бразильцев. После школы я уехала в Москву, пришла на стажировку в еженедельник «Футбол», ходила на мероприятия с ЦСКА. И в какой-то момент, точно не помню год, поняла, что у меня больше нет вдохновения к ЦСКА и игроку. И там была какая-то плохая история с болельщиками – было ощущение пофигизма к ним. Была даже встреча с болельщиками, когда клуб поставил на поле школьные парты. Такое отношение на похрен от клуба, им было наплевать.

Так я остыла к ЦСКА.

Примерно в это время я начала узнавать про «Арсенал»: он поднимался из ПФЛ. Сначала смотрела его матчи в ФНЛ с Аленичевым и Филимоновым. Я работала тогда на «Бомбардире» и поехала на самый первый матч «Арсенала» в РПЛ. В тот момент и поняла, что это моя команда, потому что обожаю тему Support your local team – круто поддерживать что-то, что из твоего города, где ты родился. И возрождение «Арсенала» в Туле было важным событием для меня, даже несмотря на переезд в Москву. Это просто моя команда.

В общем-то, с тех пор я стараюсь свой каждый приезд в Тулу подстраивать под матчи «Арсенала»: чтобы и дома побыть, и с друзьями встретиться, и сходить на матч «Арсенала» поболеть. У меня не было мысли бросить команду, даже несмотря на то, что с ней происходит сейчас. Появилось ощущение, что руководству, спонсорам и игрокам плевать на клуб. При этом видно, что болельщикам не плевать. И появилась такая неразделенная любовь: фанаты приходят и переживают, футболисты играют так, будто бы устали от этого дерьма, не очень ясно, есть ли спонсор, руководство оставляет без ответов большинство вопросов.

У меня было два главных момента с клубом. Первый – ничья с «Зенитом» 3:3, когда Дзюба был в аренде. Я была на том матче, и это было чем-то похожим по атмосфере на тот эпизод из 2008-го. Сложно сравнивать, но атмосфера на стадионе была реально кайфовая. Второй – матч с «Нефтчи», первая и последняя игра в Лиге Европы. Я тоже была на том матче, было ощущение, что клуб проделал огромную работу, пришел к клевому результату.

Я все еще хожу на матчи «Арсенала», когда приезжаю в Тулу. Сейчас это не так часто, но продолжаю подгадывать поездки. Недавно была на матче с «Акроном», и мне не понравилось: тяжелое зрелище. Я думала, что вылет из РПЛ взбодрит команду, но по ощущению будто бы ничего не изменилось: все немножко вязкое и унылое. Очень хочется верить, что с Кононовым станет пободрее, что у игроков появится желание.

Хочется верить, что команда вернется в высший дивизион. Я за это очень болею: город и болельщики это заслуживают. Тула – абсолютно футбольный город, и даже сейчас после вылета из РПЛ на матчи не приходит меньше людей. Даже с такой игрой. Главное, чтобы что-то двинулось в руководстве и поменялось в настроении тех, кто выходит на поле».

Артем Прожога – как основать официальную пенью «Эйбара» в Зауралье

«Я начал болеть за «Эйбар» в 2014 году. Меня покорило, что это действительно маленький клуб из небольшого городка на 27 тысяч – это мало даже по меркам моей родной Курганской области. А для высшей испанской лиги это вообще удивительная история. Весь этот антураж и вся история покорения маленьким героем больших высот – это всегда восхищает.

«Эйбар» тогда превзошел самые смелые ожидания: при самом маленьком бюджете в Сегунде стал чемпионом сразу же после возвращения из Сегунды Б – это фантастика. Могу честно признаться: я увлекся «Эйбаром», когда было понятно, что он, скорее всего, выйдет в Примеру. Это в некоторой степени делает меня глорихантером, но я думаю, что не столь важно, при каких обстоятельствах ты начал поддерживать команду. Важно, что ты остался с ней, когда у нее стало не все хорошо. И я остался.

В чемпионате Испании после повышения у «Эйбара» тоже был самый маленький бюджет, ему предсказывали тяжелый сезон. И это полностью укладывалось в мои принципы: болеть за самого слабого. Я довольно быстро привязался к клубу и команде. Для меня был важен этот фактор единения: не только населения Эйбара, но и мировой общественности. Например, когда фанаты покупали акции и собирали деньги. Я не стал акционером, но я стал причастным к этому чуду в целом. Не уверен, что «Эйбар» принципиально отличает что-то от сравнимых команд, но есть несколько деталей, чья сумма для меня очень важна.

У меня никогда не было мысли бросить команду. Может, это потому что я по натуре не такой, никогда резко ничего не бросаю в сложные моменты: ни тяжелые проекты, ни токсичные отношения. «Эйбар», конечно, портит нервы, но я знал, на что иду. За восемь лет многое поменялось, так что я спрашивал себя: а тот ли это теперь клуб, за который я когда-то начал болеть? Но я понимаю, что это по-прежнему маленький клуб, для которого успех – быть в высшем испанском дивизионе. Досадно, что его там нет, но это только укрепило мою привязанность к клубу и понимание, что ему нужна моя поддержка.

Когда команда вылетала в Сегунду, я даже просил меня не утешать в твиттере. Я спокойно принимаю каждое поражение, в том числе и вылет – у меня нет чувства трагедии. Мы с «Эйбаром» просто двигаемся дальше. Расстройство от поражений быстро отходит на второй план, потому что каждый раз это новый вызов и шанс двигаться дальше.

Сейчас мы с клубом неразрывно связаны. В первую очередь, конечно же, медийно: я остаюсь в какой-то степени представителем «Эйбара» и человеком, которого ассоциируют с «Эйбаром» в стране. Это дорогого стоит. Я на днях заглянул на сайт клуба в раздел с болельщиками и увидел нашу эмблему (Артем зарегистрировал официальный фан-клуб «Эйбара» в России и сделал штаб-квартирой свой домашний адрес) – и сразу как кино: вся лента событий пролетела. И я люблю клуб в себе, а не себя в клубе. «Эйбар», конечно, мне помог, но и я ему помог в некоторой степени. Но клуб стал более закрытым: сейчас с ним сложнее держать контакт. Полагаю, это не только моя оценка.

Самое главное, что у «Эйбара» все те же ценности и та же задача – выйти в Примеру. Мы будто бы откатились на 8 лет назад, но сейчас у него совершенно другие ресурсы. Поэтому логично, что «Эйбар» будет в ближайшее время будет бороться за повышение. И я буду рядом с ним».

Михаил Бирюков – за «Гамбург»: верит, что клуб скоро вернется в Бундеслигу

«Были ли когда-то большие клубы в моей жизни? В бессознательном детском возрасте это был «Зенит» – в силу места проживания и наследства по отцовской линии. Хотя «Зенит» в начале нулевых совсем не был большим, а состав того же «Гамбурга» стоил в 2-3 раза дороже вплоть до середины 10-х. Так что тогда это был своего рода глорихантинг – меня привлек более яркий на тот момент клуб. Из грандов, доступных для просмотра по телику в Лиге чемпионов, нравились «Бавария» и «Юве», но я скорее симпатизировал их составам и отдельным игрокам, чем натурально болел.

К «Гамбургу» я пришел по двум причинам: рациональная и иррациональная.

Первая – состав с высокой концентрацией талантливых и любимых игроков, за которым приятно следить и играть в условную FIFA 06. Ван дер Варт, Компани, Боатенг, Олич с Петричем – в нулевых клуб очень круто подбирал игроков и был если не первым, то вторым шагом многих звезд Европы на пути к славе.

Вторая – знак судьбы. Когда я начал следить за «Гамбургом», то обнаружил, что странный узор из ромбиков на моем пенале – это как раз логотип «Гамбурга». Вот так совпало, причем заметил это на уроке немецкого языка.

Самый приятный момент за все время боления за клуб? Когда я поднимался на фанатскую трибуну «Фолькспаркштадиона» под музыку неофициального клубного гимна, который тогда перед каждым матчем вживую исполняли на гитаре. Это были лютые мурашки и почти что слезы, я шел к этой мечте более 10 лет, но осуществил ее только в год вылета команды из Бундеслиги.

За все время у меня появлялись мысли бросить клуб лишь раз: когда «Гамбург» стал подгнивать в последнюю пятилетку перед вылетом, причем не без помощи всех недавних тренеров «Локомотива». Но я не из тех, кто любит что-то менять, поэтому проблемы клуба скорее укоренели мою симпатию. А после вылета в пердив в 2018-м моя девиация даже стала выглядеть круто и аутентично.

И вот как раз вылет из Бундеслиги – самый отрицательный момент, хотя «Гамбург» к нему долго готовил морально. Но было все равно чертовски обидно! На финише сезона команду возглавил тренер молодежки Кристиан Титц, который внезапно оказался передовым тактиком – он, например, заставлял вратарей выходить из штрафной сразу, как из нее выходил мяч. Команда мощно газанула в последних турах, но дно было слишком глубоким, а подходящий тренер пришел слишком поздно.

По сути «Гамбург» сейчас вернулся к той фермерской модели из середины 00-х, которая меня и привлекла, когда в клубе воспитывали игроков для «Баварии», «Реала» и «Сити». Состав из талантливых янгстеров с грамотным тренером и менеджментом + деньги – это то, что в свое время быстро закинуло «Лейпциг» из низших лиг в топ-4 Бундеслиги. Мне кажется, в течение 5 лет то же должно сработать и с «Гамбургом».

Думаю, с пятой попытки клуб все же вернется в вышку – а закрепиться будет несложно, потому что команда молодая и все время прогрессирует. Главное, не отходить от концепции».

Дмитрий Корунов – за «Торпедо»: не бросил команду, даже когда она слонялась по лигам

«Мне было неинтересно болеть за команду с огромной армией поклонников, которая все выигрывает. Круче, когда ты вместе с командой проходишь путь от любителей до высшей лиги. Всегда есть что вспомнить.

Болею за «Торпедо» с 2013 года, потому что это одна большая семья. Фанатам команды всегда есть, что вспомнить и чем подкрепить диалог. Попросишь, чтобы тебе рассказали про баталии с «МЮ» в сезоне-1992/93 – тебе с удовольствием расскажут. Захочешь узнать про самую громкую драку – садись рядом с пинтой пива, ты узнаешь все.

За «черно-белых» болеть интересно, история этой команды никогда не была запачкана. И я уверен, что не будет и далее. Болельщиков у нас не так много (особенно сейчас), но они все как один. У меня никогда не было мысли бросить «Торпедо». В какой бы лиге оно ни играло – это моя команда, о которой у меня масса воспоминаний.

Сейчас в голове матч сентября 2017 года против «Зенита» из Пензы. Долгожданное возвращение на родной стадион имени Эдуарда Стрельцова на Восточной улице. Праздник на трибунах, эмоции, драйв, да еще и команда победила со счетом 9:0, ну кайф же.

Есть и негативные воспоминания. Времена правления Тукманова. У команды не было денег, она не по спортивному принципу кочевала по дивизионам. Зато его уход красиво отметили в конце 2017 года. Фанаты давно не жгли так много пиротехники.

Конечно, сейчас больно смотреть на плачевные результаты клуба в РПЛ, но, к сожалению, все по делу. Селекция была провалена, от этого и явные проблемы в игре на высоких скоростях. Верим в лучшее, и надеемся, что новые перемены в команде пойдут ей только на пользу. А Александру Генриховичу спасибо за РПЛ».

Максим Синцов – с историей боления за «Депортиво»

«Никогда в жизни не было больших клубов, если не считать «Ливерпуль». Но к нему просто эстетическая любовь: «Энфилд», фаны и вся эта английская движуха. В остальном за топы болеть неинтересно – это банально.

В 2000 году мой лучший друг, который и подсадил меня на футбол, симпатизировал игроку сборной Бразилии Сезару Сампайо и все уши мне прожужжал, что Сесар играет в Испании за какой-то там «Депортиво». Буквально в это же время я случайно наткнулся на запись чемпионского матча «Депора» с «Эспаньолом». Сразу понравилась атмосфера на стадионе: конфети на поле, сине-белые растяжки по всему стадиону меня очень удивили, так как я, кроме чемпионата Украины ничего тогда и не видел. Еще понравилась форма команды и красивая игра (хотя это тоже банально). А отличие того «Депора» от других было в том, что команда была слеплена на энтузиазме президента и желании бросить вызов «Барсе» с «Реалом»! Да и деньги тогда были у клуба неплохие.

Главное, все дружбаны давно разобрали себе для боления «Реалы», «Барселоны» и всяких других грандов. А мне хотелось отличаться от них и хвастаться тем, что болею за провинциальный клуб, который может обыграть. Короче, «Депортиво» я полюбил с первого взгляда.

Желание бросить команду возникало разве что только в молодости, из-за особенностей моего характера. А так, несмотря на всю плачевность ситуации с 2011 года, я не хотел и не мог бросить свою первую спортивную любовь. «Депортиво» для меня очень много значит: это мое детство, молодость и сегодняшнее время. Все мои друзья до сих пор удивляются, зачем мне это нужно и зачем я порчу свои нервы?! Ведь команда уже давно на дне. Многие даже не слышали никогда об этом клубе вообще ничего.

За время моего боления за «Депортиво» случилось много хорошего. Сразу вспоминаю победу над «Реалом» в кубке Испании-2002. Тогда «Мадрид» еще отмечал 100-летие. Мне было всего 13 лет, но все равно на возраст: я тогда сиял. Второй момент – победа в четвертьфинале ЛЧ-2003/04 над «Миланом». После 1:4 в Италии были 4:0 на «Риасоре». Я тогда тупо плакал от счастья и не спал всю ночь, утром задержался в школу.

Еще ничья с «Барсой» на «Камп Ноу» в последнем туре Примеры-2017, которая оставила «Депор» в вышке. Признаюсь честно: в перерыве при 2:0 в пользу «Барсы», вырубил телик и начал попивать вискарик с грусти. Утром, включив комп, просто офигел, когда увидел, что «Депор» сравнял счет и выжил!

Самый отрицательный момент – это первый вылет из Примеры в 2011 году и осознание того, что у клуба огромные долги и риск исчезновения. Это был шок и опустошение, было ощущение,что мой мир изменился, а я больше не смогу смотреть футбол так как раньше. Знал бы я, что с «Депором» случится в следующие 10 лет после этого… Вылет в Сегунду Б в 2020 году по ощущениям был сравним с 2011 годом. И хоть я уже 30-летний мужик, но переживал последний вылет очень сильно! Было осознание, что «Депортиво» окончательно упал. Было страшно. И было ощущение, что клуб всей своей деятельностью последних лет тупо наплевал на болельщиков и лично на меня.

Сейчас я понимаю, что клуб просто прошел свой пик и стал одной из множества испанских команд. И это грустно. Но желание увидеть клуб в Примере, любовь многочисленных болельщиков по всему миру, борьба, несмотря на огромный долг, пересиливает все эти неприятности. Я про чехарду с тренерами, президентами, жалобы в Федерацию, слабую работа кантеры. Это основные проблемы.

Перспективы клуба на ближайшее будущее поступательные. Для начала нужно вернуться в Сегунду и окрепнуть. Дальше – Примера. Долг в 80 миллионов евро обязывает клуб быть в вышке, чтобы была возможность выплачивать долги кредиторам. Если честно, болеть за «Депортиво» сложно. Очень много боли приносит это все, но любовь к клубу сильна и не умрет. Лично для меня «Депортиво» – самая существенная вещь из самых несущественных.

Ну и важный момент. Сайт deportivo-fc.ru – очень важная часть моей жизни с 2010 года!

Там я познакомился с хорошими людьми. Они показали, что я не один такой, кто выбрал себе хрен знает кого для боления. Сайт – это наша небольшая семья, которая в последнее время сократилась, но все равно живет и будет жить».