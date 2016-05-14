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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Депортиво - Реал
Депортиво - Реал: обзор матча 14 мая 2016
Депортиво
14.05.2016, суббота, 18:00
Испания. Примера, 38 тур
0 : 2
Завершен
Реал
7'
К. Роналду
25'
К. Роналду
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Депортиво - Реал
90'
Желтая карточка
Марсело
86'
Желтая карточка
С. Рамос
77'
Замена
Хесе
️️️️
Г. Бэйл
Замена
О. Риера
️️️️
Ф. Файр
76'
Замена
С. Боргес
️️️️
П. Москера
76'
Замена
Р. Пьер
️️️️
А. Аррибас
71'
61'
Замена
Иско
️️️️
Т. Кроос
Желтая карточка
П. Москера
57'
50'
Желтая карточка
Т. Кроос
46'
Замена
Х. Родригес
️️️️
К. Роналду
25'
ГОЛ! 0:2!
К. Роналду
Пас отдал
Т. Кроос
7'
ГОЛ! 0:1!
К. Роналду
Пас отдал
К. Бензема
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортиво
1
Стипе Плетикоса
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
26
Сидней
ЦЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
19
Мануэль Пабло
ПЗ
5
Педро Москера
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
18
Луис Альберто
АП
10
Федерико Картабия
ПВ
7
Лукас
ЦФ
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
12
Марсело
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
5
Каземиро
ОП
14
Лука Модрич
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
18
Гарет Бэйл
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Депортиво
25
Ману
ВР
44
Робер Пьер
ЦЗ
18
Хонас Гутьеррес
ЛП
5
Селсо Боргес
ЦП
8
Кани
ПП
21
Ориоль Риера
ЦФ
33
Джонатан Родригес
ЦФ
Реал
1
Кико Касилья
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
10
Хесе
ЛВ
8
Матео Ковачич
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
22
Иско
АП
4-3-2-1
1
Плетикоса
3
Наварро
26
Сидней
14
Аррибас
19
Пабло
5
Москера
76
Файр
4
Бергантиньос
18
Альберто
10
Картабия
7
Лукас
4-1-2-1-2
1
Навас
14
Карвахаль
93
Рамос
3
Пепе
12
Марсело
5
Каземиро
14
Модрич
8
Кроос
18
Бэйл
9
Бензема
7
Роналду
14
Аррибас
44
Пьер
44
Пьер
14
Аррибас
5
Москера
5
Боргес
5
Боргес
5
Москера
76
Файр
21
Риера
21
Риера
76
Файр
7
Роналду
23
Родригес
23
Родригес
7
Роналду
8
Кроос
22
Иско
22
Иско
8
Кроос
18
Бэйл
10
Хесе
10
Хесе
18
Бэйл
Остались в запасе
Депортиво
Реал
25
Ману
ВР
18
Хонас Гутьеррес
ЛП
8
Кани
ПП
33
Джонатан Родригес
ЦФ
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
1
Кико Касилья
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
Главный тренер
Зинедин Зидан
Остались в запасе
25
Ману
ВР
18
Хонас Гутьеррес
ЛП
8
Кани
ПП
33
Джонатан Родригес
ЦФ
Остались в запасе
1
Кико Касилья
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
Главный тренер
Зинедин Зидан
Статистика матча Депортиво - Реал
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Риасор
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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