Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Депортиво
Атлетико - Депортиво: обзор матча 12 марта 2016
Атлетико
12.03.2016, суббота, 22:30
Испания. Примера, 29 тур
3 : 0
Завершен
Депортиво
18'
С. Ньигес
60'
А. Гризманн
83'
А. Корреа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Депортиво
90'
+2
Желтая карточка
Лауре
ГОЛ! 3:0!
А. Корреа
Пас отдал
Габи
83'
Замена
О. Торрес
️️️️
Я. Карраско
79'
74'
Замена
О. Риера
️️️️
Ф. Картабия
Замена
М. Краневиттер
️️️️
А. Гризманн
65'
ГОЛ! 2:0!
А. Гризманн
Пас отдал
Коке
60'
59'
Замена
Р. Пьер
️️️️
М. Пабло
59'
Замена
Л. Альберто
️️️️
А. Бергантиньос
Замена
А. Корреа
️️️️
Л. Вьетто
58'
Желтая карточка
Я. Карраско
41'
ГОЛ! 1:0!
С. Ньигес
Пас отдал
Ф. Луис
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
6
Коке
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
14
Габи
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Депортиво
1
Герман Люкс
ВР
22
Альберто Лопо
ЦЗ
15
Лауре
ЦЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
19
Мануэль Пабло
ПЗ
76
Файкал Файр
ЦП
5
Селсо Боргес
ЦП
5
Педро Москера
ЦП
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
10
Федерико Картабия
ПВ
33
Джонатан Родригес
ЦФ
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
Атлетико
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
8
Оливер Торрес
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
Депортиво
1
Стипе Плетикоса
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
18
Хонас Гутьеррес
ЛП
18
Луис Альберто
АП
8
Кани
ПП
21
Ориоль Риера
ЦФ
4-3-1-2
13
Облак
16
Луис
2
Годин
20
Хименес
20
Хуанфран
6
Коке
8
Ньигес
14
Габи
10
Карраско
10
Вьетто
7
Гризманн
4-4-1-1
1
Люкс
19
Пабло
15
Лауре
14
Аррибас
22
Лопо
5
Боргес
5
Москера
4
Бергантиньос
76
Файр
10
Картабия
33
Родригес
7
Гризманн
5
Краневиттер
5
Краневиттер
7
Гризманн
10
Карраско
8
Торрес
8
Торрес
10
Карраско
10
Вьетто
10
Корреа
10
Корреа
10
Вьетто
19
Пабло
44
Пьер
44
Пьер
19
Пабло
4
Бергантиньос
18
Альберто
18
Альберто
4
Бергантиньос
10
Картабия
21
Риера
21
Риера
10
Картабия
Остались в запасе
Атлетико
Депортиво
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
18
Томас Парти
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
1
Стипе Плетикоса
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
18
Хонас Гутьеррес
ЛП
8
Кани
ПП
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
Остались в запасе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
18
Томас Парти
ЦП
Остались в запасе
1
Стипе Плетикоса
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
18
Хонас Гутьеррес
ЛП
8
Кани
ПП
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
Статистика матча Атлетико - Депортиво
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Главный судья:
Марио Мелеро Лопес
(Малага)
Стадион:
Висенте Кальдерон
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2 HD
Новости команд
Все
Атлетико
Депортиво
Обама перешел в команду Фернандо Торреса
12 ноября
Мостовой назвал клуб, в котором хотел бы видеть Батракова
11 ноября
Примера. «Барселона» одержала волевую победу над «Атлетико» в Мадриде – 2:1
9 ноября
1
«Атлетико» – «Барселона»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Эспаньол» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Обама перешел в команду Фернандо Торреса
12 ноября
Мостовой назвал клуб, в котором хотел бы видеть Батракова
11 ноября
Примера. «Барселона» одержала волевую победу над «Атлетико» в Мадриде – 2:1
9 ноября
1
«Атлетико» – «Барселона»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Атлетико» и «Барселоны» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Эспаньол» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эспаньола» и «Депортиво» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Депортиво» – «Осасуна»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Депортиво» и «Осасуны» на победу в матче 11 тура
1 ноября
«Атлетико» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+