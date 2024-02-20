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Диего Годин
Диего Годин
Завершил карьеру
16 февраля 1986 (40)
#2 | Защитник
186 см | 78 кг
Уругвай | Испания
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Публикации
Фото
38-летний Годин возобновил карьеру
2024.02.20 20:59
Видео
37-летний Диего Годин закончил карьеру – он плакал после прощального матча
2023.07.31 13:00
Облак повторил клубный рекорд «Атлетико»
2023.04.03 11:25
ФИФА дисквалифицировала четырех игроков сборной Уругвая
2023.01.28 10:10
ФИФА обвинила 4 игроков сборной Уругвая в неподобающем поведении на ЧМ-2022
2022.12.06 15:10
36-лений Годин перешел в аргентинский «Велес Сарсфилд»
2022.06.21 21:56
Фото
35-летний Годин перешел из «Кальяри» в «Атлетико Минейро»
2022.01.13 09:33
Годин подпишет контракт с чемпионом Бразилии «Атлетико Минейро» по схеме «1+1» (Фабрицио Романо)
2022.01.08 18:53
Годин на днях расторгнет контракт с «Кальяри». Его хочет подписать «Атлетико Минейро»
2022.01.07 08:19
35-летний Годин может перейти в «Валенсию»
2021.12.22 21:15
35-летний Годин хочет вернуться в «Атлетико»
2021.11.18 20:00
2
Годин: «Кальяри» получал предложения по мне из России»
2021.07.21 21:27
ЦСКА хотел подписать Година. Уругваец отказался от предложения
2021.07.04 21:12
10
«Динамо» может подписать Гюнтера вместо Година. Уругваец хочет остаться в Италии
2021.06.08 07:54
2
Годин, Оздоев, Арнаутович, Лаксальт и Бальбуэна интересны «Динамо»
2021.06.03 07:43
5
«Динамо» может бесплатно подписать защитника «Вест Хэма» Бальбуэну, если не договорится с Годином
2021.06.01 21:59
6
У экс-защитника «Атлетико» и «Интера» Година выявлен коронавирус
2020.11.20 16:16
Фото
Официально: Годин перешел из «Интера» в «Кальяри»
2020.09.24 23:58
1
Журналист Романо: «Переход Видаля в «Интер» завершен; почти достигнуто соглашение о трансфере Година в «Кальяри»
2020.09.18 20:48
Журналист Скира: Годин договорился о двухлетнем контракте с «Кальяри»
2020.09.15 21:37
Журналист Романо: «Интер» убежден, что подпишет Видаля. Годин клуб покинет»
2020.09.11 00:41
Годин может перейти в «Ренн»
2020.09.06 10:57
Годин стал шестым игроком, забивавшим в финалах Лиги чемпионов и Лиги Европы
2020.08.22 08:47
Фото
Четыре игрока «Шахтера» включены в символическую сборную недели Лиги Европы
2020.08.12 13:49
8
Фото
Годин, Рабьо и Алексис Санчес – в символической сборной провальных трансферов Серии А за два года по версии La Gazzetta dello Sport
2020.05.21 19:49
3
Годин собирается уйти из «Интера»
2020.04.09 11:15
3
Mirror: «Тоттенхэм» поборется с «Манчестер Юнайтед» за Година
2020.03.26 11:48
Годин может летом перейти в «Манчестер Юнайтед»
2020.03.21 16:39
4
Фото
Годин, Коатес, Жота – в команде недели Лиги Европы
2020.02.21 15:51
Годин получил травму. До старта Серии А – три недели
2019.08.02 22:31
2
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