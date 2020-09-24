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    Официально: Годин перешел из «Интера» в «Кальяри»

    «Кальяри» объявил о переходе центрального защитника «Интера» Диего Година.

    Уругваец заключил с новым клубом контракт до июня 2023 года.

    34-летний футболист присоединился к «Кальяри» на правах свободного агента. Он выбрал себе второй игровой номер.

    • Годин выступал за «Интер» с лета 2019 года.
    • Игрок провел 36 матчей, забил два гола и сделал один ассист.
    • Его рыночная стоимость – 5 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Кальяри»

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    24.09.2020 23:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1871

      Puddle 44 минуты назад

      Сдулся старичок. Кстати, за спартак стыдно

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