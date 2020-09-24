Официально: Годин перешел из «Интера» в «Кальяри»

Сдулся старичок. Кстати, за спартак стыдно
«Кальяри» объявил о переходе центрального защитника «Интера» Диего Година.
Уругваец заключил с новым клубом контракт до июня 2023 года.
34-летний футболист присоединился к «Кальяри» на правах свободного агента. Он выбрал себе второй игровой номер.
- Годин выступал за «Интер» с лета 2019 года.
- Игрок провел 36 матчей, забил два гола и сделал один ассист.
- Его рыночная стоимость – 5 миллионов евро.
Tutto vero! https://t.co/DSxnuygqKG pic.twitter.com/z9GOCUIcwb— Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) September 24, 2020