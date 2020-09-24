Официально: Годин перешел из «Интера» в «Кальяри»

«Кальяри» объявил о переходе центрального защитника «Интера» Диего Година.

Уругваец заключил с новым клубом контракт до июня 2023 года.

34-летний футболист присоединился к «Кальяри» на правах свободного агента. Он выбрал себе второй игровой номер.