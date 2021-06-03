Годин, Оздоев, Арнаутович, Лаксальт и Бальбуэна интересны «Динамо»

Московское «Динамо» намерено усилить состав опытными игроками во время летнего трансферного окна.
По информации «СЭ», в шорт-лист клуба входят защитники Диего Годин («Кальяри») и Фабиан Бальбуэна («Вест Хэм»), хавбеки Диего Лаксальт («Милан») и Магомед Оздоев («Зенит»), а также форвард Марко Арнаутович («Шанхай Порт»).
Година, Бальбуэну и Арнаутовича москвичи могут подписать бесплатно.
- «Динамо» финишировало в РПЛ на 7-м месте.
- Команда не сыграет в еврокубках в следующем сезоне.
Источник: «Спорт-Экспресс»