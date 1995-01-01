ЦСКА хотел подписать Година. Уругваец отказался от предложения

Защитник «Кальяри» Диего Годин мог перейти в ЦСКА.

Как пишет Tutto Cagliari со ссылкой на газету La Nuova Sardegna, московский клуб сделал предложение 35-летнему уругвайцу, но игрок отказался.

ЦСКА предлагал Годину контракт на два года с зарплатой в 4 миллиона евро за сезон.