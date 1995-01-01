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    ЦСКА хотел подписать Година. Уругваец отказался от предложения

    Защитник «Кальяри» Диего Годин мог перейти в ЦСКА.

    Как пишет Tutto Cagliari со ссылкой на газету La Nuova Sardegna, московский клуб сделал предложение 35-летнему уругвайцу, но игрок отказался.

    ЦСКА предлагал Годину контракт на два года с зарплатой в 4 миллиона евро за сезон.

    • Ранее Година хотело подписать московское «Динамо».
    • Футболист тоже отказался от предложения.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Tutto Cagliari

    La Nuova Sardegna – итальянская региональная ежедневная газета для острова Сардиния.

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    Сегодня, 21:12
    Комментарии7
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      Рейтинг: +827

      DemSerg 52 минуты назад

      Журналюга это даже не из пальца высосал...

      0
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      Рейтинг: +1165

      Dr.Metal 58 минут назад

      Не правда. Старперов клуб не пишет

      0
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      Рейтинг: +38

      footbil > Dr.Metal 52 минуты назад

      Ахах, Рондон и Заболотный посмеялись от души

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      Рейтинг: +5122

      Fusballer > footbil 47 минут назад

      Вообще-то Заболотный молодой, перспективный игрок!

      0
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      Рейтинг: +207

      ajax707 1 час назад

      Правильно и сделал

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      Рейтинг: +10

      Fortuna-Kirov 1 час назад

      И свободного Месси ещё может быть?

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      Рейтинг: +1029

      zarsm 1 час назад

      Адекватный человек

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