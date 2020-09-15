Журналист Скира: Годин договорился о двухлетнем контракте с «Кальяри»

Защитник «Интера» Диего Годин продолжит карьеру в «Кальяри», утверждает журналист Николо Скира.
«Диего Годин и «Кальяри» договорились о двухлетнем контракте с опцией продления на год. Он будет получать 3 миллиона евро за сезон», – сообщил инсайдер.
- Уругваец перешел в «Интер» из «Атлетико» на правах свободного агента.
- В прошлом сезоне он забил один гол и сделал один ассист в 23 матчах Серии А.
Источник: Твиттер Николо Скиры
Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (101 тысячя подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.