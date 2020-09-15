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    Журналист Скира: Годин договорился о двухлетнем контракте с «Кальяри»

    Защитник «Интера» Диего Годин продолжит карьеру в «Кальяри», утверждает журналист Николо Скира.

    «Диего Годин и «Кальяри» договорились о двухлетнем контракте с опцией продления на год. Он будет получать 3 миллиона евро за сезон», – сообщил инсайдер.

    • Уругваец перешел в «Интер» из «Атлетико» на правах свободного агента.
    • В прошлом сезоне он забил один гол и сделал один ассист в 23 матчах Серии А.

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    Источник: Твиттер Николо Скиры

    Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (101 тысячя подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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    15.09.2020 21:37
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