Журналист Скира: Годин договорился о двухлетнем контракте с «Кальяри»

Защитник «Интера» Диего Годин продолжит карьеру в «Кальяри», утверждает журналист Николо Скира.

«Диего Годин и «Кальяри» договорились о двухлетнем контракте с опцией продления на год. Он будет получать 3 миллиона евро за сезон», – сообщил инсайдер.