ФИФА дисквалифицировала четырех игроков сборной Уругвая

Дисциплинарный комитет ФИФА вынес решение по разбирательству в отношении сборной Уругвая по итогам матча группового этапа ЧМ-2022 против Ганы (2:0).
Четырех футболистов оштрафовали и дисквалифицировали на срок от одного до четырех игр.
- Хосе-Мария Хименес – 4 матча дисквалификации, штраф 20 тысяч швейцарских франков, участие в общественных активностях ФИФА;
- Фернандо Муслера – 4 матча дисквалификации, штраф 20 тысяч швейцарских франков, участие в общественных активностях ФИФА;
- Эдинсон Кавани – 1 матч дисквалификации, штраф 15 тысяч швейцарских франков, участие в общественных активностях ФИФА;
- Диего Годин – 1 матч дисквалификации, штраф 15 тысяч швейцарских франков, участие в общественных активностях ФИФА.
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Источник: сайт ФИФА