ФИФА дисквалифицировала четырех игроков сборной Уругвая

Дисциплинарный комитет ФИФА вынес решение по разбирательству в отношении сборной Уругвая по итогам матча группового этапа ЧМ-2022 против Ганы (2:0).

Четырех футболистов оштрафовали и дисквалифицировали на срок от одного до четырех игр.

Хосе-Мария Хименес – 4 матча дисквалификации, штраф 20 тысяч швейцарских франков, участие в общественных активностях ФИФА;

Фернандо Муслера – 4 матча дисквалификации, штраф 20 тысяч швейцарских франков, участие в общественных активностях ФИФА;

Эдинсон Кавани – 1 матч дисквалификации, штраф 15 тысяч швейцарских франков, участие в общественных активностях ФИФА;

Диего Годин – 1 матч дисквалификации, штраф 15 тысяч швейцарских франков, участие в общественных активностях ФИФА.

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