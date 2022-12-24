4 футболистам сборной Уругвая грозит дисквалификация на 6 месяцев

Дисциплинарный комитет ФИФА занимается расследованием по итогам матча группового этапа ЧМ-2022 между Уругваем и Ганой (2:0).
Четырем футболистам уругвайской сборной грозит длительная дисквалификация за неподобающее поведение.
Отстранить могут вратаря Фернандо Муслеру, защитников Диего Година и Хосе-Марию Хименеса, а также форварда Эдинсона Кавани.
Окончательное решение дисциплинарного комитета будет известно не раньше конца февраля.
- Уругвай не вышел из группы на ЧМ-2022.
- При равенстве очков они уступили Южной Корее по дополнительным показателям.
- Представители уругвайской сборной уверены, что это произошло из-за судейских ошибок.
- После победы над Ганой они преследовали арбитров.
- Хименес ударил локтем сотрудника ФИФА и обматерил рефери. Кавани опрокинул монитор VAR.
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Источник: AS