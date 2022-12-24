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    4 футболистам сборной Уругвая грозит дисквалификация на 6 месяцев

    Дисциплинарный комитет ФИФА занимается расследованием по итогам матча группового этапа ЧМ-2022 между Уругваем и Ганой (2:0).

    Четырем футболистам уругвайской сборной грозит длительная дисквалификация за неподобающее поведение.

    Отстранить могут вратаря Фернандо Муслеру, защитников Диего Година и Хосе-Марию Хименеса, а также форварда Эдинсона Кавани.

    Окончательное решение дисциплинарного комитета будет известно не раньше конца февраля.

    • Уругвай не вышел из группы на ЧМ-2022.
    • При равенстве очков они уступили Южной Корее по дополнительным показателям.
    • Представители уругвайской сборной уверены, что это произошло из-за судейских ошибок.
    • После победы над Ганой они преследовали арбитров.
    • Хименес ударил локтем сотрудника ФИФА и обматерил рефери. Кавани опрокинул монитор VAR.

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    https://www.championat.com/football/news-4938809-urugvajcy-kavani-i-himenes-mogut-byt-diskvalificirovany-na-6-mesyacev-iz-za-skandala-na-chm.html?utm_source=copypaste

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    Источник: AS

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