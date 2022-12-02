Кавани опрокинул монитор VAR после матча ЧМ-2022 с Ганой

Уругвай обыграл Гану со счетом 2:0 в 3-м туре группового этапа ЧМ-2022.

Несмотря на победу, уругвайцы вылетели с чемпионата мира. Для выхода в плей-офф им не хватило одного гола.

В конце матча в штрафной площади африканской сборной произошел спорный эпизод. Эдинсон Кавани упал после контакта с соперником и требовал пенальти. Судьи решили, что нарушения правил не было.

Футболист «Валенсии» остался недоволен работой арбитра. Уходя с поля, он опрокинул монитор VAR.

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