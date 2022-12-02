Новый день на чемпионате мира – новая неожиданность. Сборная Уругвая провела хороший матч против Ганы, забила два безответных гола. Но это не помогло ей выйти в плей-офф: ганцы отыграли сильный отрезок встречи и отомстили за инцидент 12-летней давности.

Что случилось?

Уругвай действительно провел классный матч. Андре Айю не забил в первом тайме пенальти – в ответ на это уругвайцы забили два усилиями Гиоргана Де Арраскаеты, который оформил дубль.

Ситуация в целом была приемлемой для Уругвая: в параллельном матче Португалия играла вничью с Кореей – и уругвайцы при таком раскладе выходили в плей-офф. Но на 90-й минуте Корея вышла вперед – и Уругвай уже опускался на третью строчку.

Уругвайцы получили 8 минут дополнительного времени на исправление ситуации. За это время:

Был опасный удар Эдинсона Кавани головой – Ати-Зиджи парировал его, так еще все случилось в офсайде;

Было неудачное подключение Себастьяна Коатеса, который бил в касание, но не попал по воротам;

Был неназначенный пенальти на том же Кавани – формально его, кажется, действительно цепляли за ногу;

Было много опасных выходов Ганы, когда выручал Серхио Роше.

Гана проиграла, но не дала Уругваю забить невероятно важные для выхода в плей-офф голы – и отомстила ему за кошмар из ЧМ-2010.

Что случилось тогда: Суарес выбил мяч руками из ворот – удалился, но спас команду

Если кратко, то Суарес на 120-й минуте выбил мяч руками из пустых ворот. Без его участия Гана забила бы чистый гол. Так Суарес подарил своей команде шанс, которым она и воспользовался: Суарес получил желтую, Муслера вытащил одиннадцатиметровый, а дальше Уругвай прошел Гану благодаря выигранной серии пенальти.

На канале ФИФА есть ролик об этом матче – обязательно перейдите по ссылке и освежите память, если плеер не запустится на этой странице:

• Андре Айю уже тогда играл за Гану, но в матче с Уругваем не вышел. После жеребьевки ЧМ-2022 он говорил: «Я жду этот матч много лет. После встречи в 2010-м я пообещал родителям и друзьям, что поквитаюсь с Суаресом и его командой. По правде говоря, я никогда в жизни не смогу пожать ему руку».

• Действующий тренер Ганы Отто Аддо тогда только начинал карьеру. После жеребьевки к ЧМ-2022 он тоже высказался: «Когда я видел, как он [Суарес] нагло выбил мяч руками, а потом мы не забили, то натурально разрывался от злости. Сейчас нет реваншистских настроений. Но, думаю, вся страна помнит тот эпизод».

• Помните Стивена Аппиа? Он еще выступал в «Ювентусе» и «Парме». Аппиа рассказывал: «Я не могу себя назвать сентиментальным человеком, но тогда я просто плакал. Судьба несправедливо обошлась с нами. Я плакал вместе со всей Ганой. То поражение оставила на нас очень большой шрам».

Текст: Илья Егоров

Фото: XinHua/Global Look Press