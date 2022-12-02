Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Гана 12 лет мечтала о мести Уругваю – и сейчас идеально не позволила ему выйти в плей-офф

Гана 12 лет мечтала о мести Уругваю – и сейчас идеально не позволила ему выйти в плей-офф

2 декабря 2022, 20:27
4

Новый день на чемпионате мира – новая неожиданность. Сборная Уругвая провела хороший матч против Ганы, забила два безответных гола. Но это не помогло ей выйти в плей-офф: ганцы отыграли сильный отрезок встречи и отомстили за инцидент 12-летней давности.

Что случилось?

Уругвай действительно провел классный матч. Андре Айю не забил в первом тайме пенальти – в ответ на это уругвайцы забили два усилиями Гиоргана Де Арраскаеты, который оформил дубль.

Ситуация в целом была приемлемой для Уругвая: в параллельном матче Португалия играла вничью с Кореей – и уругвайцы при таком раскладе выходили в плей-офф. Но на 90-й минуте Корея вышла вперед – и Уругвай уже опускался на третью строчку.

Уругвайцы получили 8 минут дополнительного времени на исправление ситуации. За это время:

  • Был опасный удар Эдинсона Кавани головой – Ати-Зиджи парировал его, так еще все случилось в офсайде;
  • Было неудачное подключение Себастьяна Коатеса, который бил в касание, но не попал по воротам;
  • Был неназначенный пенальти на том же Кавани – формально его, кажется, действительно цепляли за ногу;
  • Было много опасных выходов Ганы, когда выручал Серхио Роше.

Гана проиграла, но не дала Уругваю забить невероятно важные для выхода в плей-офф голы – и отомстила ему за кошмар из ЧМ-2010.

Что случилось тогда: Суарес выбил мяч руками из ворот – удалился, но спас команду

Если кратко, то Суарес на 120-й минуте выбил мяч руками из пустых ворот. Без его участия Гана забила бы чистый гол. Так Суарес подарил своей команде шанс, которым она и воспользовался: Суарес получил желтую, Муслера вытащил одиннадцатиметровый, а дальше Уругвай прошел Гану благодаря выигранной серии пенальти.

На канале ФИФА есть ролик об этом матче – обязательно перейдите по ссылке и освежите память, если плеер не запустится на этой странице:

• Андре Айю уже тогда играл за Гану, но в матче с Уругваем не вышел. После жеребьевки ЧМ-2022 он говорил: «Я жду этот матч много лет. После встречи в 2010-м я пообещал родителям и друзьям, что поквитаюсь с Суаресом и его командой. По правде говоря, я никогда в жизни не смогу пожать ему руку».

• Действующий тренер Ганы Отто Аддо тогда только начинал карьеру. После жеребьевки к ЧМ-2022 он тоже высказался: «Когда я видел, как он [Суарес] нагло выбил мяч руками, а потом мы не забили, то натурально разрывался от злости. Сейчас нет реваншистских настроений. Но, думаю, вся страна помнит тот эпизод».

• Помните Стивена Аппиа? Он еще выступал в «Ювентусе» и «Парме». Аппиа рассказывал: «Я не могу себя назвать сентиментальным человеком, но тогда я просто плакал. Судьба несправедливо обошлась с нами. Я плакал вместе со всей Ганой. То поражение оставила на нас очень большой шрам».

Текст: Илья Егоров

Фото: XinHua/Global Look Press

Источник: Бомбардир
Чемпионат мира Весь мир Уругвай Суарес Луис
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Андреич
1670004283
Если бы Андре Айю так хотел "поквитаться с Суаресом и его командой", он бы не бил пенальти, как ... (трудно подобрать безобидный эпитет). Он этим своим исполнением сбил настрой со своей команды и "зарядил" Уругвай.
Ответить
фанат джигурды
1670007047
Не Муслера вытащил пенальти, а Гиян пробил в перекладину.
Ответить
Bronholm
1670010399
Удобно скидывать свои неудачи на кого-то другого. Не смогли выиграть, а Суарес виноват! Играли бы лучше и не ныли. А зубастый красава - всё для команды
Ответить
maygli
1670014793
Ну и месть.... )))) Бред писаки.
Ответить
Главные новости
Итоги августа в «Конкурсе прогнозов»: Вежливость победила!
Радимов вынес вердикт тренеру РПЛ: «Он несколько растерян»
11:29
1
Угальде высказался о том, что «Спартак» не отпустил его в мексиканский клуб
11:22
У Сафонова в новом сезоне Лиги 1 пропущенных голов вдвое больше, чем сейвов
11:15
Слуцкий собрал идеальный состав ЦСКА из игроков, с которыми работал
11:07
2
«Зенит» объявил об уходе 7-миллионного легионера
10:45
1
Центральный матч 10-го тура Первой лиги могут перенести
10:38
Трамп раскрыл, сколько денег ЧМ-2026 принес американской экономике
10:24
2
Экс-защитник ЦСКА Бекао согласился вернуться в РПЛ
10:08
2
ФотоСафонов – худший игрок матча «ПСЖ» – «Монако» по версии WhoScored
10:00
2
Все новости
Все новости
Трамп раскрыл, сколько денег ЧМ-2026 принес американской экономике
10:24
1
Министр спорта Украины – о проведении ЧМ в стране: «Нужно планировать уже сейчас»
Вчера, 22:59
13
Спартаковец Солари отреагировал на уход Месси из сборной Аргентины
Вчера, 19:00
7
Видео«Вопрос о величайшем в истории закрыт»: Месси выложил рекламу с перечислением его достижений
Вчера, 00:16
2
Победитель ЧМ-2026 завершил международную карьеру в 31 год
3 сентября
В Аргентине все матчи остановят на 10-й минуте в честь Месси, объявившего об уходе из сборной
2 сентября
5
ВидеоБекхэм удивил жену большим кабачком
2 сентября
15
Бубнов – о Месси на ЧМ-2026: «Выполнял роль пугала»
2 сентября
12
Реакция Шалимова на уход Месси из сборной Аргентины
2 сентября
Глушаков одним словом отреагировал на уход Месси из сборной Аргентины
1 сентября
Президент Аргентины обратился к Месси, объявившему об уходе из сборной
31 августа
Семин прокомментировал завершение международной карьеры Месси
31 августа
Инфантино сделал заявление об уходе Месси из сборной Аргентины
31 августа
1
Реакция Аршавина на завершение международной карьеры Месси
31 августа
Сборная России отреагировала на уход Месси из сборной Аргентины
31 августа
ВидеоПрощальное видео Месси после ухода из сборной Аргентины
31 августа
5
⚡️ Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины
31 августа
10
«Это шокирует нас»: президент УЕФА прошелся по Инфантино из-за дела Балогуна
24 августа
Инфантино думал о турнире с участием 211 сборных
23 августа
2
ВидеоИнфантино подшутил над лысым репортером, спросившим его о предательстве футбола
22 августа
3
Игрока сборной Аргентины дисквалифицировали на 10 матчей за поведение после финала ЧМ-2026
21 августа
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
17 августа
1
Бартез получил назначение в сборную Франции
13 августа
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Трогательное заявление Месси о смерти отца
12 августа
3
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
12 августа
5
«Люди теряли рассудок»: Кушанашвили определил лучший ЧМ в истории
11 августа
10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+