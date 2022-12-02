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    Отто Аддо

    Тренер
    Имя Отто
    Фамилия Аддо
    Команда Гана
    Гражданство Гана
    Дата рождения 9 июня 1975
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Гана 1 1 0 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    17.11.2022 Гана 2 : 0 Швейцария
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