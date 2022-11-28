Тренер сборной Ганы Аддо извинился за слова о подарке от судей для Роналду

Главный тренер сборной Ганы Отто Аддо прокомментировал свои слова, сказанные после поражения от Португалии (2:3).

В прошлый четверг он назвал пенальти в ворота своей команды судейским подарком для Криштиану Роналду.

«Я бы хотел извиниться за то, что сказал после прошлого матча. Не хотел быть грубым, но все-таки мои слова прозвучали именно так.

Я был очень расстроен и эмоционален после игры. Надеюсь, меня за это не оштрафуют», – заявил Оддо.

Матч обслуживал американец Исмаил Эльфат.

Гол Роналду с того пенальти позволил ему установить мировой рекорд – он забил на 5 разных ЧМ.

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