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    Тренер сборной Ганы Аддо извинился за слова о подарке от судей для Роналду

    Главный тренер сборной Ганы Отто Аддо прокомментировал свои слова, сказанные после поражения от Португалии (2:3).

    В прошлый четверг он назвал пенальти в ворота своей команды судейским подарком для Криштиану Роналду.

    «Я бы хотел извиниться за то, что сказал после прошлого матча. Не хотел быть грубым, но все-таки мои слова прозвучали именно так.

    Я был очень расстроен и эмоционален после игры. Надеюсь, меня за это не оштрафуют», – заявил Оддо.

    • Матч обслуживал американец Исмаил Эльфат.
    • Гол Роналду с того пенальти позволил ему установить мировой рекорд – он забил на 5 разных ЧМ.

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    Источник: A Bola

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    Сегодня, 21:31
    Комментарии1
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      Рейтинг: +6405

      Красногорск_Фан 55 минут назад

      Да ладно. Вы на ЧМ по праву. Гните свою линию. А после того как у Португалии скрысили очки в отборе то будем считать футбольный бог вернул долги

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