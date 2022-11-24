«Особый подарок от судей». Тренер Ганы Аддо – о рекорде Роналду благодаря голу с пенальти

Главный тренер сборной Ганы Отто Аддо недоволен судейством в матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 против Португалии.
Он усомнился в справедливости назначения пенальти, который реализовал на 65-й минуте Криштиану Роналду.
«Когда португальцы забили, то все изменилось. Думаю, судья принял неверное решение, назначив пенальти. После этого ситуация усложнилась.
Когда матч закончился, я пытался поговорить с арбитром, но мне сообщили, что это невозможно.
Могу только поздравить Роналду, который отличился на пятом чемпионате мира в карьере. Он получил особый подарок от судей», – сказал Аддо.
- Матч обслуживал американец Исмаил Эльфат.
- Португалия победила Гану со счетом 3:2.
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Источник: Record