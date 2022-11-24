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    «Особый подарок от судей». Тренер Ганы Аддо – о рекорде Роналду благодаря голу с пенальти

    Главный тренер сборной Ганы Отто Аддо недоволен судейством в матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 против Португалии.

    Он усомнился в справедливости назначения пенальти, который реализовал на 65-й минуте Криштиану Роналду.

    «Когда португальцы забили, то все изменилось. Думаю, судья принял неверное решение, назначив пенальти. После этого ситуация усложнилась.

    Когда матч закончился, я пытался поговорить с арбитром, но мне сообщили, что это невозможно.

    Могу только поздравить Роналду, который отличился на пятом чемпионате мира в карьере. Он получил особый подарок от судей», – сказал Аддо.

    • Матч обслуживал американец Исмаил Эльфат.
    • Португалия победила Гану со счетом 3:2.

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    Источник: Record

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