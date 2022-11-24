⚡️ Роналду – 1-й игрок в истории с голами на 5 разных чемпионатах мира

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду открыл счет в матче ЧМ-2022 против Ганы.
Он реализовал пенальти на 65-й минуте.
Роналду забил на пятом чемпионате мира в карьере. До него подобное не удавалось ни одному футболисту.
37-летний нападающий побил рекорд Пеле (Бразилия), Уве Зеелера, Мирослава Клозе (оба – Германия) и Лионеля Месси (Аргентина), которые отличались на четырех разных ЧМ.
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Источник: «Бомбардир»