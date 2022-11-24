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    ⚡️ Роналду – 1-й игрок в истории с голами на 5 разных чемпионатах мира

    Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду открыл счет в матче ЧМ-2022 против Ганы.

    Он реализовал пенальти на 65-й минуте.

    Роналду забил на пятом чемпионате мира в карьере. До него подобное не удавалось ни одному футболисту.

    37-летний нападающий побил рекорд Пеле (Бразилия), Уве Зеелера, Мирослава Клозе (оба – Германия) и Лионеля Месси (Аргентина), которые отличались на четырех разных ЧМ.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6297

      Красногорск_Фан 1 минуту назад

      Легенда! Кто то квакнет про левый пеналь. Ну где то и Португалии надо отдавать долги. В отборе они сыграли 2 дополнительных матча в стыках, с сильными соперниками только потому что у них в начале розыгрыша судейки скрысили очки

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