⚡️ Роналду – 1-й игрок в истории с голами на 5 разных чемпионатах мира

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду открыл счет в матче ЧМ-2022 против Ганы.

Он реализовал пенальти на 65-й минуте.

Роналду забил на пятом чемпионате мира в карьере. До него подобное не удавалось ни одному футболисту.

37-летний нападающий побил рекорд Пеле (Бразилия), Уве Зеелера, Мирослава Клозе (оба – Германия) и Лионеля Месси (Аргентина), которые отличались на четырех разных ЧМ.

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