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    Роналду достал что-то из трусов и съел прямо во время матча с Ганой. Он уже делал так в ЛЕ – возможно, это энергетический батончик

    Португалия обыграла Гану в стартовом матче ЧМ-2022 со счетом 3:2. Криштиану Роналду стал одним из героев встречи.

    Во-первых, расплакался во время исполнения гимна Португалии. Об этом мы подробнее писали здесь:

    Роналду эмоционально завершил месяц со скандальным интервью и разрывом с «МЮ»: он расплакался перед матчем Португалии на ЧМ

    Во-вторых, заработал пенальти и реализовал его.

    Но есть и еще один момент, который завирусился только на следующий день после матча. На 36-й минуте Роналду засунул руку в трусы, достал оттуда что-то и съел. Мы не можем дать повтор этого эпизода, но вот фотографии с ним:

    Что это такое? Официальной информации нет – ни Португалия, ни сам Роналду не комментировали момент. Но есть инсайды:

    • Фотоагентство Global Look Press, подписывая одну из предыдущих фотографий добавило текст: «Cristiano Ronaldo of Portugal reaches into his pants and then takes out a piece of chewing gum». Это значит в переводе: «Португалец Криштиану Роналду полез в шорты и достал оттуда жевательную резинку».

    • Marca ссылается на источники из Португалии и пишет: «Роналду съел небольшую энергетическую добавку».

    • Есть конкретика от La Nasion: это обычный энергетический батончик, который разрешен командам. Они не запрещены FIFA – футболисты часто едят их во время перерывов.

    Кстати, это не единственный раз, когда медиа ловили Роналду за перекусом во время матчей. В матче против «Шерифа» в Лиге Европы Роналду перед началом второго тайма тоже доставал что-то из шорт и ел. В Испании он перекусывал батончиком во время матча «Реала» и «Депортиво» в сезоне-2012/13, но достал его из гетр.

    А что вообще можно есть и пить игрокам во время матчей и в перерывах – советы спортивных врачей:

    • Вода – это самое банальное;
    • Напитки с глюкозным электролитом;
    • Разбавленный сок;
    • Фрукты;
    • Энергетические и протеиновые батончики;
    • Главный совет – воздерживаться от тяжелой, трудноперевариемой пищи.

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    Фото: dpa/Global Look Press

    Источник: Бомбардир

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    Сегодня, 15:52
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +5919

      subbotaspartak 14 минут назад

      Из чьих штанов?

      0
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      Рейтинг: +3326

      acor94 28 минут назад

      Творожка навернул.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +6334

      Красногорск_Фан 29 минут назад

      Ну если это ему помогает то норм. Моуриньо тоже помню кормил игроков в ходе матча бананами.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17171

      Garrincha58 29 минут назад

      просто почесал, а вы сразу съел

      2
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      Рейтинг: +766

      3meeeD > Garrincha58 15 минут назад

      Он сыроман

      0
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