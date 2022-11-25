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  • Роналду достал что-то из трусов и съел прямо во время матча с Ганой. Все гадали, что это – оказалось, жвачка

Роналду достал что-то из трусов и съел прямо во время матча с Ганой. Все гадали, что это – оказалось, жвачка

25 ноября 2022, 23:45
27

Португалия обыграла Гану в стартовом матче ЧМ-2022 со счетом 3:2. Криштиану Роналду стал одним из героев встречи.

Во-первых, расплакался во время исполнения гимна Португалии. Об этом мы подробнее писали здесь:

Роналду эмоционально завершил месяц со скандальным интервью и разрывом с «МЮ»: он расплакался перед матчем Португалии на ЧМ

Во-вторых, заработал пенальти и реализовал его.

Но есть и еще один момент, который завирусился только на следующий день после матча. На 36-й минуте Роналду засунул руку в трусы, достал оттуда что-то и съел. Мы не можем дать повтор этого эпизода, но вот фотографии с ним:

Что это такое? Официальной информации нет – ни Португалия, ни сам Роналду не комментировали момент. Но есть инсайды:

• Фотоагентство Global Look Press, подписывая одну из предыдущих фотографий добавило текст: «Cristiano Ronaldo of Portugal reaches into his pants and then takes out a piece of chewing gum». Это значит в переводе: «Португалец Криштиану Роналду полез в шорты и достал оттуда жевательную резинку».

• Marca ссылается на источники из Португалии и пишет: «Роналду съел небольшую энергетическую добавку».

• Есть конкретика от La Nasion: это обычный энергетический батончик, который разрешен командам. Они не запрещены FIFA – футболисты часто едят их во время перерывов.

Кстати, это не единственный раз, когда медиа ловили Роналду за перекусом во время матчей. В матче против «Шерифа» в Лиге Европы Роналду перед началом второго тайма тоже доставал что-то из шорт и ел. В Испании он перекусывал батончиком во время матча «Реала» и «Депортиво» в сезоне-2012/13, но достал его из гетр.

А что вообще можно есть и пить игрокам во время матчей и в перерывах – советы спортивных врачей:

  • Вода – это самое банальное;
  • Напитки с глюкозным электролитом;
  • Разбавленный сок;
  • Фрукты;
  • Энергетические и протеиновые батончики;
  • Главный совет – воздерживаться от тяжелой, трудноперевариемой пищи.

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Фото: dpa/Global Look Press

Источник: Бомбардир
Чемпионат мира Весь мир Манчестер Юнайтед Реал Роналду Криштиану
Комментарии (27)
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Garrincha58
1669381080
просто почесал, а вы сразу съел
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acor94
1669381152
Творожка навернул.
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111Hunter111
1669384197
Может поймал кто его кусал.
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Рыло свина
1669385375
человеку яйца уже не почесать.
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ARSteven89
1669386258
Йоахим Лёв тоже со жвачки начинал )))
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Plyash
1669389902
Приятное с полезным - почесал,а потом съел.
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GoLenaStop
1669400183
Да, что он там ел - это личное дело талантливого спортсмена. Может, кто завидует ему, тот до сих пор жует свои козявки и гадит в любой подворотне... Так удачи! А ему - слава и уважение!
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ilichkadr
1669401487
Офигеть! Срочно на первые полосы СМИ! Идиоты........
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rammax fcsm
1669413281
достал своё пид.орское гов но и съел.... чему тут удивляться?
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zabor4ik
1669451721
Мистер хэнки ( из south park) там завалялся.......))))
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