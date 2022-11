Португалия обыграла Гану в стартовом матче ЧМ-2022 со счетом 3:2. Криштиану Роналду стал одним из героев встречи.

Во-первых, расплакался во время исполнения гимна Португалии. Об этом мы подробнее писали здесь:

Роналду эмоционально завершил месяц со скандальным интервью и разрывом с «МЮ»: он расплакался перед матчем Португалии на ЧМ

Во-вторых, заработал пенальти и реализовал его.

Но есть и еще один момент, который завирусился только на следующий день после матча. На 36-й минуте Роналду засунул руку в трусы, достал оттуда что-то и съел. Мы не можем дать повтор этого эпизода, но вот фотографии с ним:

Что это такое? Официальной информации нет – ни Португалия, ни сам Роналду не комментировали момент. Но есть инсайды:

• Фотоагентство Global Look Press, подписывая одну из предыдущих фотографий добавило текст: «Cristiano Ronaldo of Portugal reaches into his pants and then takes out a piece of chewing gum». Это значит в переводе: «Португалец Криштиану Роналду полез в шорты и достал оттуда жевательную резинку».

• Marca ссылается на источники из Португалии и пишет: «Роналду съел небольшую энергетическую добавку».

• Есть конкретика от La Nasion: это обычный энергетический батончик, который разрешен командам. Они не запрещены FIFA – футболисты часто едят их во время перерывов.

Кстати, это не единственный раз, когда медиа ловили Роналду за перекусом во время матчей. В матче против «Шерифа» в Лиге Европы Роналду перед началом второго тайма тоже доставал что-то из шорт и ел. В Испании он перекусывал батончиком во время матча «Реала» и «Депортиво» в сезоне-2012/13, но достал его из гетр.

А что вообще можно есть и пить игрокам во время матчей и в перерывах – советы спортивных врачей:

Вода – это самое банальное;

Напитки с глюкозным электролитом;

Разбавленный сок;

Фрукты;

Энергетические и протеиновые батончики;

Главный совет – воздерживаться от тяжелой, трудноперевариемой пищи.

Фото: dpa/Global Look Press