Экс-президент Аргентины: «Я попросил поцеловать Эмилиано Мартинеса в ногу»

Бывший президент Аргентины Маурисио Макри рассказал о встрече с Эмилиано Мартинесом.
Они встретились на церемонии вручения наград The Best в конце февраля.
«Я поздоровался с ним, мы раньше не были знакомы. Тем не менее, я попросил поцеловать его в ногу... Как не поцеловать его после удара, который он отбил?» – заявил Макри.
- Вратарь парировал удар Рандаля Коло Муани на 120+3-й минуте финала ЧМ-2022.
- Француз выходил один на один с Мартинесом, но не сумел забить.
- В итоге Аргентина стала чемпионом мира, победив в серии пенальти.
Фото: dpa / Global Look Press
Источник: TyC Sports