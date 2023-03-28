Экс-президент Аргентины: «Я попросил поцеловать Эмилиано Мартинеса в ногу»

Бывший президент Аргентины Маурисио Макри рассказал о встрече с Эмилиано Мартинесом.

Они встретились на церемонии вручения наград The Best в конце февраля.

«Я поздоровался с ним, мы раньше не были знакомы. Тем не менее, я попросил поцеловать его в ногу... Как не поцеловать его после удара, который он отбил?» – заявил Макри.

Вратарь парировал удар Рандаля Коло Муани на 120+3-й минуте финала ЧМ-2022.

Француз выходил один на один с Мартинесом, но не сумел забить.

В итоге Аргентина стала чемпионом мира, победив в серии пенальти.

Фото: dpa / Global Look Press