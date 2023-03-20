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    Канчельскис объяснил свои слова о подкупе соперников сборной России на ЧМ-2018

    Андрей Канчельскис прокомментировал свое резонансное высказывание о ЧМ-2018.

    – Недавно в интервью вы говорили, что матч сборной России и Испании на ЧМ-2018 был куплен. Это какого масштаба должны быть деньги?

    – Я не говорил именно про сборную Испании. Имелся в виду весь чемпионат мира.

    – Это как?

    – Я думаю, не надо эту тему затрагивать, потому что тогда подняли ее, дураков достаточно – сказали, что меня завербовали. У нас идиотов много с больным воображением.

    Все прекрасно знают, что это правда, но боятся сказать просто, все занимаются популизмом. Но на самом деле футбольные люди знают об этом.

    Не могут они сейчас свое мнение изменить и переобуться.

    • Россия вышла из группы с Уругваем, Египтом и Саудовской Аравией.
    • В 1/8 финала сборная прошла Испанию.
    • В четвертьфинале команда уступила Хорватии в серии пенальти.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +380

      eugen-han 2 часа назад

      Бред конечно. Мы тогда и хорватов должны были обыгрывать, но не повезло.
      А вот с испанцами напротив повезло, так как вымучили победу через ,,немогу".

      1
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      Рейтинг: +1531

      zarsm 2 часа назад

      Ну вот не хочется в это верить, но реально подозрительно далеко с нашим уровнем прошла сборная, на домашнем то чемпионате

      1
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      Рейтинг: +443

      foreverorthodox > zarsm 2 часа назад

      Посмотри на уровень чемпионата Ирана, но они тоже Испанию обыграли. Значит они тоже купили испанцев?

      0
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      Рейтинг: +971

      SLADE2019 > zarsm 1 час назад

      Каждый чемпионат рождает команду-сюрприз. Таже Украина тоже ведь в восьмерку сильнейших входила. Турки вон в тройку входили. Вот на ЧМ-2018 такой командой Россия стала. А Канчельскис, как я понял имел в виду, что сам чемпионат достался не совсем честно.

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      Рейтинг: +2311

      alefreddy 2 часа назад

      Деменция началась не иначе

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