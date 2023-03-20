Канчельскис объяснил свои слова о подкупе соперников сборной России на ЧМ-2018

Андрей Канчельскис прокомментировал свое резонансное высказывание о ЧМ-2018.

– Недавно в интервью вы говорили, что матч сборной России и Испании на ЧМ-2018 был куплен. Это какого масштаба должны быть деньги?

– Я не говорил именно про сборную Испании. Имелся в виду весь чемпионат мира.

– Это как?

– Я думаю, не надо эту тему затрагивать, потому что тогда подняли ее, дураков достаточно – сказали, что меня завербовали. У нас идиотов много с больным воображением.

Все прекрасно знают, что это правда, но боятся сказать просто, все занимаются популизмом. Но на самом деле футбольные люди знают об этом.

Не могут они сейчас свое мнение изменить и переобуться.