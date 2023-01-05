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    Канчельскис: «Россия все купила на ЧМ-2018. Нас тянули за уши»

    Андрей Канчельскис усомнился в честности результата сборной России на домашнем чемпионате мира в 2018 году.

    • Команда вышла из группы с Уругваем, Египтом и Саудовской Аравией.
    • В 1/8 финала россияне прошли Испанию.
    • В четвертьфинале они уступили Хорватии в серии пенальти.

    – Можете чуть подробнее объяснить свое отношение к тренеру Черчесову? Вы много критиковали его в сборной России. Почему? Ведь результат он давал.

    – К Черчесову у меня нормальное отношение. Просто считаю, что он не должен был тренировать в сборной. В моем понимании.

    Потому что вратарь – это тренер конкретно вратарей. Я так говорил и говорю сейчас. В клубах он неплохо работает, может, это для него, но сборная – нет.

    Мое мнение: тренером тогда должен был стать Бердыев. Вот и все.

    – Не считаете, что после 1/4 финала ЧМ стоило чуть сменить риторику и поддержать Черчесова?

    – За что поддержать? За то, что купили все на чемпионате мира? Все игры купили. Вы что, не знаете об этом?

    Мы играли домашний чемпионат мира. То же самое, как Корея и Япония, когда убивали итальянцев, вынесли их вообще. Так что заканчивайте.

    Результат [работы Черчесова] был на чемпионате Европы. Это самый главный показатель. С горем пополам выиграли у финнов, а если бы им попали, то вообще беда.

    На ЧМ нас за уши тянули. Плюс с кем мы там играли? С Уругваем, который нас вынес. С испанцами, которые непонятно играли. Это очень странная игра была. Поверьте, со временем эта пена выйдет наружу.

    – Считаете, на уровне чемпионата мира такое возможно?

    – А вы не задумывались, почему за один день убирают тренера Испании? Ставят Йерро, который независимо от результата будет работать в федерации.

    Думаете, король Испании просто так прилетал? Ребят, поверьте, есть информация – и все это выйдет со временем. Много интересного узнаете.

    Испания не играла, а мучилась. Действовали вообще без ворот, потому что бить явно выше – некрасиво. Вот и катали мяч.

    Я что, в футбол не играл, не знаю, что это такое? Тем более информация была конкретная. С Уругваем соприкосновений у нас нет, им по барабану было – вышли и вынесли нас.

    – Верите, что в таком могли почувствовать игроки уровня Иньесты и Рамоса?

    – Ну послушайте, если тебе король Испании открытым текстом намекает, что ты ему ответишь? Вот они и будут катать, не проявлять инициативу. Думать: «Нахрена мне это надо?».

    – У Испании другая ментальность – вряд ли они так же зависят от мнения лидера страны.

    – Ребят, еще раз говорю: можете верить, можете нет. Но приезжал король Испании, была конкретная договоренность.

    – Вы в эту версию событий верите или знаете?

    – Верю, и есть информация от конкретных людей, даже футболистов. Не буду вскрываться. Хочу, чтобы это не от меня исходило, а от самих игроков.

    Рано или поздно признаются и скажут. Время придет, и все будет ясно сказано.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 12:22
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +5585

      AtticusFinch 43 минуты назад

      Король Испании специально прилетел договорной матч смотреть))совсем шиза уже что ли))

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      Рейтинг: +100265

      sv1969 53 минуты назад

      Похоже он и не заканчивал! ПИТЬ)))

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      Рейтинг: +17644

      paracetamol 1 час назад

      Жаль Федьку-малохольного не купили, что по воротам таксистов промазал.

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      Рейтинг: +814

      Suvorov51 1 час назад

      Если честно, я бы не стал хвалить нашего тренера Черчесова, команда наша была слаба( но сильней у нас не было) проиграли Уругваю, а те 2 команды я и не считаю,обыграли никакую Испанию именно никакую, так что было везенье, о покупках не верю, а вот вознесли сборную, как будто они совершили подвиг, считаю сыграли на сколько смогли, а хвалить их незачто, да еще змс давать тем более

      1
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      Рейтинг: +1019

      ScarlettOgusania 1 час назад

      "Все игры купили. Вы что, не знаете об этом?" - а подробнее о "покупках матчей" на ЧМ-18 чего не рассказал, раз ему все известно? Андрюша поделился с нами байками из дурдома, который он сам себе создал, "теоретик заговоров", ещё и короля Испании сюда приплел, чтобы "правдиво" получилось, вот трепло! жаль, что в России дураков не судят

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      Рейтинг: +14111

      Skull_Boy 2 часа назад

      Ну то что группу проплатили явно факт

      0
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      Рейтинг: +5991

      subbotaspartak 2 часа назад

      Какой номер статьи УК РФ за клевету?
      Или у него справка на тупость есть?
      Или он вообще на Россию хает?

      1
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      Рейтинг: +1135

      Andrew01 2 часа назад

      Белая горячка у человека после нового года, "все игры купили" и тут же про Уругвай
      что не смогли, противоречит сам себе. Король приехал за деньгами и попросил проиграть, тут вообще без комментариев.... а главная просьба была попасть в ногу Акинфеева в серии пенальти. А Хорватам забыли заплатить или договорились на серию пенальти?
      Все матчи поддаются логике и можно объяснить результат. Саудитов выиграли из-за большого желания и фарта все было в нашу пользу + болельщики, Марокканцев обыграли потому-что Салах был после травмы и им не давали нормально тренироваться таская на встречи с Кадыровым и его близкими, отличных ход от организаторов, наверное знали, что так будет. С Уругваем сыграли в открытый футбол и получили 3 мяча, забить не смогли

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      Рейтинг: +6734

      Красногорск_Фан > Andrew01 2 часа назад

      Ты наверно имел в виду Египтян. Хотя болгарин, румын какая разница (с) А с Уругваем играл далеко не сильнейший состав

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      Рейтинг: +1135

      Andrew01 > Красногорск_Фан 2 часа назад

      Ну да хD)))))

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      Рейтинг: +1135

      Andrew01 > Andrew01 2 часа назад

      потому-что не надо было уже расслабились. С Испанией 10 человек в обороне стояло, такой автобус сложно пройти, а бить ради статистики не для них. С хорватами сыграли на равных за счет самоотдачи повышенной на 150% и не обосрались как в последний раз.
      Канчельскис кто по национальности латыш или литовец? похоже русофобия проявляться начинает, пора кого-то высылать из страны.

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      Рейтинг: +3125

      m40 2 часа назад

      Вопрос к Канчельскису. В 1996 году у нас была очень сильная сборная, но обосрались. Кто вас купил- чехи, немцы, англичане? Тогда а клубах и денег дурных как сейчас не было, игроки ехали играть за относительно небольшие зарплаты в Израиль, Австрию, аутсайдеры Испании. А ведь многие из них посильнее Головина и Миранчука были.
      P.S. вопрос риторический

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      Рейтинг: +12197

      Вомбат 2 часа назад

      Если Дзюба гол забил,
      значит кто-то все купил.
      Тихо шифером шурша,
      едет крыша, не спеша.

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      Рейтинг: +12197

      Вомбат > Вомбат 2 часа назад

      Кстати, вместо Дзюбы и гола можно подставить "если Черышев забил". Ну и вместо кого-то тоже можно. Для поклонников Канчельскиса у меня есть еще варианты с Газинским и Фернандесом.

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