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Канчельскис: «Россия все купила на ЧМ-2018. Нас тянули за уши»

5 января 2023, 12:22
25

Андрей Канчельскис усомнился в честности результата сборной России на домашнем чемпионате мира в 2018 году.

  • Команда вышла из группы с Уругваем, Египтом и Саудовской Аравией.
  • В 1/8 финала россияне прошли Испанию.
  • В четвертьфинале они уступили Хорватии в серии пенальти.

– Можете чуть подробнее объяснить свое отношение к тренеру Черчесову? Вы много критиковали его в сборной России. Почему? Ведь результат он давал.

– К Черчесову у меня нормальное отношение. Просто считаю, что он не должен был тренировать в сборной. В моем понимании.

Потому что вратарь – это тренер конкретно вратарей. Я так говорил и говорю сейчас. В клубах он неплохо работает, может, это для него, но сборная – нет.

Мое мнение: тренером тогда должен был стать Бердыев. Вот и все.

– Не считаете, что после 1/4 финала ЧМ стоило чуть сменить риторику и поддержать Черчесова?

– За что поддержать? За то, что купили все на чемпионате мира? Все игры купили. Вы что, не знаете об этом?

Мы играли домашний чемпионат мира. То же самое, как Корея и Япония, когда убивали итальянцев, вынесли их вообще. Так что заканчивайте.

Результат [работы Черчесова] был на чемпионате Европы. Это самый главный показатель. С горем пополам выиграли у финнов, а если бы им попали, то вообще беда.

На ЧМ нас за уши тянули. Плюс с кем мы там играли? С Уругваем, который нас вынес. С испанцами, которые непонятно играли. Это очень странная игра была. Поверьте, со временем эта пена выйдет наружу.

– Считаете, на уровне чемпионата мира такое возможно?

– А вы не задумывались, почему за один день убирают тренера Испании? Ставят Йерро, который независимо от результата будет работать в федерации.

Думаете, король Испании просто так прилетал? Ребят, поверьте, есть информация – и все это выйдет со временем. Много интересного узнаете.

Испания не играла, а мучилась. Действовали вообще без ворот, потому что бить явно выше – некрасиво. Вот и катали мяч.

Я что, в футбол не играл, не знаю, что это такое? Тем более информация была конкретная. С Уругваем соприкосновений у нас нет, им по барабану было – вышли и вынесли нас.

– Верите, что в таком могли почувствовать игроки уровня Иньесты и Рамоса?

– Ну послушайте, если тебе король Испании открытым текстом намекает, что ты ему ответишь? Вот они и будут катать, не проявлять инициативу. Думать: «Нахрена мне это надо?».

– У Испании другая ментальность – вряд ли они так же зависят от мнения лидера страны.

– Ребят, еще раз говорю: можете верить, можете нет. Но приезжал король Испании, была конкретная договоренность.

– Вы в эту версию событий верите или знаете?

– Верю, и есть информация от конкретных людей, даже футболистов. Не буду вскрываться. Хочу, чтобы это не от меня исходило, а от самих игроков.

Рано или поздно признаются и скажут. Время придет, и все будет ясно сказано.

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Источник: «Матч ТВ»
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига Россия Канчельскис Андрей
Комментарии (25)
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Красногорск_Фан
1672913723
Если Фсе купила почему не чемпионство?! Качелькин отсыпь. Теория заговора не в звезду ни в красную армию. Все купить и не взять ушастый. Ыыыы. Что касается Испании то она 2-й чемпионат уже подряд продается на 1-х стадиях. Тоже не в пользу качелькиной теории.
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Andrew01
1672914522
Белая горячка у человека после нового года, "все игры купили" и тут же про Уругвай что не смогли, противоречит сам себе. Король приехал за деньгами и попросил проиграть, тут вообще без комментариев.... а главная просьба была попасть в ногу Акинфеева в серии пенальти. А Хорватам забыли заплатить или договорились на серию пенальти? Все матчи поддаются логике и можно объяснить результат. Саудитов выиграли из-за большого желания и фарта все было в нашу пользу + болельщики, Марокканцев обыграли потому-что Салах был после травмы и им не давали нормально тренироваться таская на встречи с Кадыровым и его близкими, отличных ход от организаторов, наверное знали, что так будет. С Уругваем сыграли в открытый футбол и получили 3 мяча, забить не смогли
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subbotaspartak
1672915122
Какой номер статьи УК РФ за клевету? Или у него справка на тупость есть? Или он вообще на Россию хает?
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ScarlettOgusania
1672916032
"Все игры купили. Вы что, не знаете об этом?" - а подробнее о "покупках матчей" на ЧМ-18 чего не рассказал, раз ему все известно? Андрюша поделился с нами байками из дурдома, который он сам себе создал, "теоретик заговоров", ещё и короля Испании сюда приплел, чтобы "правдиво" получилось, вот трепло! жаль, что в России дураков не судят
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sv1969
1672919966
Похоже он и не заканчивал! ПИТЬ)))
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Fialet
1672924048
Молодец, не сцыт правду сказать. Очень большая ставка была на этот ЧМ у России. Не обязательно становиться чемпионами, достаточно войти в восьмёрку, чтобы у народа мозги помутились и прощёлкали запланированное под эту эйфорию повышение пенсионного возраста.
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Oldtrafford83
1672990234
К Мостовому видать в гости ездил))
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Sky Spartak
1672994511
Король Испании приехал... сказал, что бы проиграли))) Есть информация . НО Я НЕ СКАЖУ))
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шахта Заполярная
1673005784
К кончильскису белочка в гости заходила - это она ему все секреты рассказала, жаль мостовой в то время спал, он бы подтвердил.
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JTherry
1673009253
"На ЧМ нас за уши тянули..." ...и это говорит Канчельскис, который ни разу не играл на ЧМ, ему тогда было важно заменить тренера сборной, подписав "письмо 14"... и вы верите этому придурку, который толком никого не тренировал, ну разве что узбекский Новбахор..?) и про короля Испании - смешно даже читать...) удивлен лишь молчанием РФС, который такие "новости" глотает от "иноагента" литовского...
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