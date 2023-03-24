Лаутаро после матча с Панамой объявил минуту молчания для сборной Франции и издевался над Бразилией

Лаутаро Мартинес высмеял сборные Франции и Бразилии.
Это произошло после победы Аргентины над Панамой (2:0) в товарищеском матче.
Футболист «Интера» издевался над французской и бразильской командой в связи с их результатами на ЧМ-2022.
«Бразилия, что случилось? Пятикратный чемпион съежился», – спел Лаутаро на стадионе, после чего объявил минуту молчания для сборной Франции.
- Аргентина победила Францию в серии пенальти в финале ЧМ-2022.
- Бразилия вылетела в 1/4 финала от Хорватии.
Сборная Аргентины повторила скандальное празднование Мартинеса после матча с Панамой
Источник: La Nueva