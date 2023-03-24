Сборная Аргентины повторила скандальное празднование Мартинеса после матча с Панамой

Игроки сборной Аргентины приложили копии кубка мира к паху после товарищеского матча с Панамой (2:0).

Это повторение скандального празднования вратаря аргентинцев Эмилиано Мартинеса по случаю победы на ЧМ-2022.

В перформансе помимо самого Мартинеса приняли участие Херонимо Рульи, Герман Пеццелла, Маркос Акунья и Гидо Родригес.

Фото: Gettyimages.ru / Marcelo Endelli / Stringer