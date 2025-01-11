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    Месси думает о возвращении в «Барселону»

    Лионель Месси ведет переговоры с «Интером Майами» о продлении контракта.

    Действующее соглашение истекает в декабре 2025 года. Стороны обсуждают продолжение сотрудничества до конца 2026-го.

    В новом договоре, вероятно, будет пункт об аренде в европейский клуб по ходу сезона-2025/26 – во время межсезонья в МЛС.

    Месси думает о временном возвращении в «Барселону», чтобы набрать оптимальные кондиции перед следующим чемпионатом мира.

    • Аргентинец перебрался в «Интер Майами» 1,5 года назад.
    • Его статистика: 39 матчей, 34 гола, 18 ассистов.

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    Источник: Football Espana

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