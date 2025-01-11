Месси думает о возвращении в «Барселону»

Лионель Месси ведет переговоры с «Интером Майами» о продлении контракта.

Действующее соглашение истекает в декабре 2025 года. Стороны обсуждают продолжение сотрудничества до конца 2026-го.

В новом договоре, вероятно, будет пункт об аренде в европейский клуб по ходу сезона-2025/26 – во время межсезонья в МЛС.

Месси думает о временном возвращении в «Барселону», чтобы набрать оптимальные кондиции перед следующим чемпионатом мира.