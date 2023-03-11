«Какая наглость»: Бензема – о словах Дешама про его отъезд из сборной Франции

жалко Бензема, может как раз его и не хватило французам. а дешам всегда был самодуром, и злопамятным.
Нападающий «Реала» Карим Бензема отреагировал на интервью главного тренера сборной Франции Дидье Дешама.
- Дешам сказал, что футболист вынужденно покинул расположение сборной перед ЧМ-2022 из-за травмы.
- По его словам, Бензема не смог бы тренироваться как минимум до 10 декабря.
- Также тренер утверждает, что 35-летний форвард ночью уехал из отеля без предупреждения.
«Какая наглость», – написал Бензема в соцсетях, выложив скриншот интервью Дешама.
Также игрок «Реала» опубликовал видео с человеком, который много раз повторяет слово «лжец». Карим подписал ролик: «Святой Дидье».
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