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    Какой вы футболист?

    «Какая наглость»: Бензема – о словах Дешама про его отъезд из сборной Франции

    Нападающий «Реала» Карим Бензема отреагировал на интервью главного тренера сборной Франции Дидье Дешама.

    • Дешам сказал, что футболист вынужденно покинул расположение сборной перед ЧМ-2022 из-за травмы.
    • По его словам, Бензема не смог бы тренироваться как минимум до 10 декабря.
    • Также тренер утверждает, что 35-летний форвард ночью уехал из отеля без предупреждения.

    «Какая наглость», – написал Бензема в соцсетях, выложив скриншот интервью Дешама.

    Также игрок «Реала» опубликовал видео с человеком, который много раз повторяет слово «лжец». Карим подписал ролик: «Святой Дидье».

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    Источник: RMC Sport

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    11.03.2023 13:29
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +529

      эд100 11 марта, 13:48

      жалко Бензема, может как раз его и не хватило французам. а дешам всегда был самодуром, и злопамятным.

      0
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      Рейтинг: +962

      Riot Zero > эд100 11 марта, 14:40

      Просто Дешам поставил на Аргентину в финале, а Бензема мог всё испортить и тем самым ставочка не зашла бы.

      3
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      Рейтинг: +7850

      BarStep > Riot Zero 11 марта, 15:41

      Просто нашла коса на камень..

      Аналог наших Дзюба/Карпин

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