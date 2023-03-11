«Какая наглость»: Бензема – о словах Дешама про его отъезд из сборной Франции

Нападающий «Реала» Карим Бензема отреагировал на интервью главного тренера сборной Франции Дидье Дешама.

Дешам сказал, что футболист вынужденно покинул расположение сборной перед ЧМ-2022 из-за травмы.

По его словам, Бензема не смог бы тренироваться как минимум до 10 декабря.

Также тренер утверждает, что 35-летний форвард ночью уехал из отеля без предупреждения.

«Какая наглость», – написал Бензема в соцсетях, выложив скриншот интервью Дешама.

Также игрок «Реала» опубликовал видео с человеком, который много раз повторяет слово «лжец». Карим подписал ролик: «Святой Дидье».

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