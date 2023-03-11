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    Дешам раскрыл подробности разговора с Бензема перед ЧМ-2022

    Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал, о чем общался с Каримом Бензема в преддверии чемпионата мира-2022.

    • Форвард «Реала» пропустил мундиаль из-за травмы.
    • Он мог помочь французам в плей-офф ЧМ, но тренерский штаб не воспользовался этим.
    • После турнира Бензема объявил о завершении карьеры в сборной.

    «Карим присоединился к нам 14 ноября после периода, когда почти не играл в клубе. Он занимался индивидуально, его возвращение к тренировкам в общей группе было отложено.

    Когда Карим получил травму, наш врач сопроводил его в клинику для прохождения МРТ. После его возвращения в отель мы с врачом пришли к нему в номер.

    Диагноз нашего врача совпадал с тем, который ему поставили в «Реале». В лучшем случае его возвращение к тренировкам ожидалось 10 декабря.

    Карим был расстроен, потому что этот чемпионат мира много значил для него. Он говорил мне: «Я мертв».

    В соцсетях Бензема написал, что разочарован тем, что ему пришлось покинуть команду, но оправдывал это решение своей заботой о сборной.

    Мы пробыли вместе около 20 минут. Уходя, я сказал ему: «Карим, это не срочно. Договорись о своем возвращении с тренером команды».

    Проснувшись, я узнал, что он уехал. Это его решение, он не скажет вам обратного, я понимаю и уважаю его», – заявил Дешам.

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    Источник: RMC Sport

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    11.03.2023 12:41
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