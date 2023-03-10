Стал известен процент участников ЧМ-2022, которые не против повторить проведение турнира зимой

Но по физике и яркости это был один из лучших ЧМ. Тот же финал обычно куда медленнее, а тут еще у футболистов силы были на пару матчей.
Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) провела исследование, как игроки отреагировали на проведение чемпионата мира-2022 зимой – посреди клубного сезона.
Большинству футболистов не понравилось, что турнир был в такие сроки. Были опрошены 64 игрока-участника ЧМ-2022. Большинство пожаловались на отсутствие должной подготовки к турниру. Только 11 процентов опрошенных не против проводить ЧМ зимой.
- ЧМ-2022 проходил зимой из-за жары в Катаре летом.
- Победителем турнира стала Аргентина.
- Следующий ЧМ пройдет в 2026 году в США, Канаде и Мексике.
Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?