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    Какой вы футболист?

    Стал известен процент участников ЧМ-2022, которые не против повторить проведение турнира зимой

    Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) провела исследование, как игроки отреагировали на проведение чемпионата мира-2022 зимой – посреди клубного сезона.

    Большинству футболистов не понравилось, что турнир был в такие сроки. Были опрошены 64 игрока-участника ЧМ-2022. Большинство пожаловались на отсутствие должной подготовки к турниру. Только 11 процентов опрошенных не против проводить ЧМ зимой.

    • ЧМ-2022 проходил зимой из-за жары в Катаре летом.
    • Победителем турнира стала Аргентина.
    • Следующий ЧМ пройдет в 2026 году в США, Канаде и Мексике.

    Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?

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    Источник: FIFPro

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    10.03.2023 20:14
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5702

      TOMSON 10 марта, 22:49

      Но по физике и яркости это был один из лучших ЧМ. Тот же финал обычно куда медленнее, а тут еще у футболистов силы были на пару матчей.

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      Рейтинг: +1679

      Benifacto 10 марта, 22:03

      это так ФИФА хочет с себя снять ответственность? не прокатило))))) всем жи ясно что Катар вам нехило занес!!!!!

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