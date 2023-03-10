Стал известен процент участников ЧМ-2022, которые не против повторить проведение турнира зимой

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) провела исследование, как игроки отреагировали на проведение чемпионата мира-2022 зимой – посреди клубного сезона.

Большинству футболистов не понравилось, что турнир был в такие сроки. Были опрошены 64 игрока-участника ЧМ-2022. Большинство пожаловались на отсутствие должной подготовки к турниру. Только 11 процентов опрошенных не против проводить ЧМ зимой.

ЧМ-2022 проходил зимой из-за жары в Катаре летом.

Победителем турнира стала Аргентина.

Следующий ЧМ пройдет в 2026 году в США, Канаде и Мексике.

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