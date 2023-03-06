Алдервейрелд завершил карьеру в сборной Бельгии

Центральный защитник «Антверпена» Тоби Алдервейрелд больше не будет выступать за сборную Бельгии.
Он объявил о завершении карьеры в национальной команде в 34 года.
«С детства я мечтал играть за сборную. Очень благодарен за то, что эта мечта стала реальностью.
Спустя 14 лет я могу оглянуться и увидеть, что провел 127 матчей за Бельгию, сыграл на трех чемпионатах мира и двух чемпионатах Европы. Все это оставило бесконечное число воспоминаний.
С болью в сердце я объявляю, что завершаю карьеру в сборной Бельгии. Я отдавал ей все физические и ментальные силы с момента дебюта в 2009 году.
Пришло время почаще бывать с семьей и полностью сконцентрироваться на выступлениях за «Антверпен».
Очень сложное решение, но очень правильное для меня в этот момент. Хочу поблагодарить всех партнеров и тренеров сборной за незабываемые моменты, которые мы разделили друг с другом. Без вас все это не было бы возможным.
И я хотел бы обратиться к болельщикам. Вы всегда были рядом. Спасибо за поддержку. Я никогда вас не забуду», – сказал Алдервейрелд.
- Футболист дебютировал за бельгийскую сборную 29 мая 2009 года.
- В 127 матчах он забил 5 голов и сделал 12 ассистов.
- Алдервейрелд становился бронзовым призером ЧМ-2018.
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