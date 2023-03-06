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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Алдервейрелд завершил карьеру в сборной Бельгии

    Центральный защитник «Антверпена» Тоби Алдервейрелд больше не будет выступать за сборную Бельгии.

    Он объявил о завершении карьеры в национальной команде в 34 года.

    «С детства я мечтал играть за сборную. Очень благодарен за то, что эта мечта стала реальностью.

    Спустя 14 лет я могу оглянуться и увидеть, что провел 127 матчей за Бельгию, сыграл на трех чемпионатах мира и двух чемпионатах Европы. Все это оставило бесконечное число воспоминаний.

    С болью в сердце я объявляю, что завершаю карьеру в сборной Бельгии. Я отдавал ей все физические и ментальные силы с момента дебюта в 2009 году.

    Пришло время почаще бывать с семьей и полностью сконцентрироваться на выступлениях за «Антверпен».

    Очень сложное решение, но очень правильное для меня в этот момент. Хочу поблагодарить всех партнеров и тренеров сборной за незабываемые моменты, которые мы разделили друг с другом. Без вас все это не было бы возможным.

    И я хотел бы обратиться к болельщикам. Вы всегда были рядом. Спасибо за поддержку. Я никогда вас не забуду», – сказал Алдервейрелд.

    • Футболист дебютировал за бельгийскую сборную 29 мая 2009 года.
    • В 127 матчах он забил 5 голов и сделал 12 ассистов.
    • Алдервейрелд становился бронзовым призером ЧМ-2018.

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    Источник: «Бомбардир»

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    06.03.2023 14:00
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