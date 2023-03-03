«Не ожидал. Думал, хоть поеду бесплатно поем». Мартинес – о награде The Best

Вратарь «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес рассказал, с какими ожиданиями ехал на церемонию вручения наград The Best от ФИФА.
- Аргентинца признали лучшим голкипером 2022 года.
- В голосовании он опередил Тибо Куртуа («Реал», Бельгия) и Яссина Буну («Севилья», Марокко).
- В прошлом году Мартинес выиграл ЧМ.
«Я не ожидал. Когда ехал туда, разговаривал с Месси и шутил: «Я буду рад, если вы со Скалони выиграете, а я хоть бесплатно поем».
Но он сказал, что у нас всех есть шансы», – заявил Мартинес.
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Источник: TyC Sports