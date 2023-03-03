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  • «Не ожидал. Думал, хоть поеду бесплатно поем». Мартинес – о награде The Best

«Не ожидал. Думал, хоть поеду бесплатно поем». Мартинес – о награде The Best

3 марта 2023, 00:31
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Вратарь «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес рассказал, с какими ожиданиями ехал на церемонию вручения наград The Best от ФИФА.

  • Аргентинца признали лучшим голкипером 2022 года.
  • В голосовании он опередил Тибо Куртуа («Реал», Бельгия) и Яссина Буну («Севилья», Марокко).
  • В прошлом году Мартинес выиграл ЧМ.

«Я не ожидал. Когда ехал туда, разговаривал с Месси и шутил: «Я буду рад, если вы со Скалони выиграете, а я хоть бесплатно поем».

Но он сказал, что у нас всех есть шансы», – заявил Мартинес.

Важнейшие матчи в Кубке России. Кто выиграет турнир?

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Источник: TyC Sports
Чемпионат мира Англия. Премьер-лига Мартинес Эмилиано
Комментарии (2)
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jek718875
1677815624
Вот, что жадность творит,даже миллионер мечтает пожрать на халяву
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