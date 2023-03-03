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    «Не ожидал. Думал, хоть поеду бесплатно поем». Мартинес – о награде The Best

    Вратарь «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес рассказал, с какими ожиданиями ехал на церемонию вручения наград The Best от ФИФА.

    • Аргентинца признали лучшим голкипером 2022 года.
    • В голосовании он опередил Тибо Куртуа («Реал», Бельгия) и Яссина Буну («Севилья», Марокко).
    • В прошлом году Мартинес выиграл ЧМ.

    «Я не ожидал. Когда ехал туда, разговаривал с Месси и шутил: «Я буду рад, если вы со Скалони выиграете, а я хоть бесплатно поем».

    Но он сказал, что у нас всех есть шансы», – заявил Мартинес.

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    Источник: TyC Sports

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    03.03.2023 00:31
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2066

      jek718875 3 марта, 06:53

      Вот, что жадность творит,даже миллионер мечтает пожрать на халяву

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      Рейтинг: +394

      TANNER > jek718875 3 марта, 20:42

      Халявное всегда вкуснее. А вот вкуснее халявного может быть только спиженное, когда в деревне к примеру ягодку кушаешь со своего куста - это одно, а вот с куста соседа злого - это самая вкусная ягода.

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