Мартинес – лучший вратарь 2022 года по версии ФИФА

Голкипер «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес получил индивидуальную награду.

Его признали лучшим вратарем 2022 года по версии ФИФА.

30-летнему футболисту вручили премию The Best.

Мартинес – лучший вратарь ЧМ-2022.

В ходе турнира он помог сборной Аргентины выиграть 2 серии пенальти, в том числе в финале против Франции.

На награду также претендовали Тибо Куртуа («Реал», Бельгия) и Яссин Буну («Севилья», Марокко).

Важнейшие матчи в Кубке России. Кто выиграет турнир?