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Мартинес – лучший вратарь 2022 года по версии ФИФА

27 февраля 2023, 23:31

Голкипер «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес получил индивидуальную награду.

Его признали лучшим вратарем 2022 года по версии ФИФА.

30-летнему футболисту вручили премию The Best.

  • Мартинес – лучший вратарь ЧМ-2022.
  • В ходе турнира он помог сборной Аргентины выиграть 2 серии пенальти, в том числе в финале против Франции.
  • На награду также претендовали Тибо Куртуа («Реал», Бельгия) и Яссин Буну («Севилья», Марокко).

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Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Англия. Премьер-лига Рейтинг Аргентина Астон Вилла Мартинес Эмилиано
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