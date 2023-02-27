Мартинес – лучший вратарь 2022 года по версии ФИФА

Голкипер «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес получил индивидуальную награду.
Его признали лучшим вратарем 2022 года по версии ФИФА.
30-летнему футболисту вручили премию The Best.
- Мартинес – лучший вратарь ЧМ-2022.
- В ходе турнира он помог сборной Аргентины выиграть 2 серии пенальти, в том числе в финале против Франции.
- На награду также претендовали Тибо Куртуа («Реал», Бельгия) и Яссин Буну («Севилья», Марокко).
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Источник: «Бомбардир»