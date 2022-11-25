Слезы Роналду – главный хайлайт матча Португалии и Ганы: он забил в первой встрече после скандального интервью

Португалия стартовала на ЧМ-2022 – в первом туре встречалась со сборной Ганы. Для Криштиану Роналду это во всех смыслах особенный матч, ведь он первый с момента скандального интервью, из-за которого он расторг контракт с «Манчестер Юнайтед».

«МЮ» расторг контракт с Роналду из-за этого интервью: он критиковал Глейзеров, Рангника и весь клуб за развитие

И прямо перед началом встречи случилась драма – Роналду расплакался прямо во время исполнения гимна Португалии.

Что произошло дальше:

Криштиану вышел в матче за Португалию на десятом крупном турнире. Это рекорд Европы;

Забил мяч и стал первым футболистом с голами на пяти ЧМ;

Кстати, это был первый гол Роналду за сборную с июля.

Фото: XinHua, Keystone Press Agency/Global Look Press