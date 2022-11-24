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    Слезы Роналду – главный хайлайт матча Португалии и Ганы: он забил в первой встрече после скандального интервью

    Португалия стартовала на ЧМ-2022 – в первом туре встречалась со сборной Ганы. Для Криштиану Роналду это во всех смыслах особенный матч, ведь он первый с момента скандального интервью, из-за которого он расторг контракт с «Манчестер Юнайтед».

    «МЮ» расторг контракт с Роналду из-за этого интервью: он критиковал Глейзеров, Рангника и весь клуб за развитие

    И прямо перед началом встречи случилась драма – Роналду расплакался прямо во время исполнения гимна Португалии.

    Что произошло дальше:

    • Криштиану вышел в матче за Португалию на десятом крупном турнире. Это рекорд Европы;
    • Забил мяч и стал первым футболистом с голами на пяти ЧМ;
    • Кстати, это был первый гол Роналду за сборную с июля.

    Фото: XinHua, Keystone Press Agency/Global Look Press

    Источник: Бомбардир

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    Сегодня, 20:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1178

      САНЁК17 58 минут назад

      Тут конечно без комментариев, человек может не играть в следующем чемпионат мира.

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