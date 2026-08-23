«Спарртак» сообщил, что все билеты на домашний матч 5-го тура РПЛ с «Зенитом» проданы.
«⚡️ Второй солдаут сезона на «Лукойл Арене»!
И это лишь четвертый домашний матч. Нам нравится такая тенденция!
Давайте поддержим сегодня «Спартак» максимально громко! Один за всех – и все за одного 🤜🤛
Приходите на стадион заранее, чтобы избежать очередей и поучаствовать в активностях. Входы откроем с 17:00», – говорится в сообщении московского клуба.
- Игра пройдет сегодня и начнется в 20:00.
- «Лукойл Арена» вмещает 45 360 зрителей.
- Ранее «Спартак» сообщал о продаже всех билетов на домашний матч 3-го тура с «Краснодаром» (1:2), который прошел 9 августа.
Источник: телеграм-канал ФК «Спартак-Москва»