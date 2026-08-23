«Спарртак» сообщил, что все билеты на домашний матч 5-го тура РПЛ с «Зенитом» проданы.

«⚡️ Второй солдаут сезона на «Лукойл Арене»!

И это лишь четвертый домашний матч. Нам нравится такая тенденция!

Давайте поддержим сегодня «Спартак» максимально громко! Один за всех – и все за одного 🤜🤛

Приходите на стадион заранее, чтобы избежать очередей и поучаствовать в активностях. Входы откроем с 17:00», – говорится в сообщении московского клуба.