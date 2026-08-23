В «Локомотиве» заявили о доверии Галактионову

Глава совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных сообщил, что клуб полностью доверяет главному тренеру команды Михаилу Галактионову.

«Полностью доверяем Михаилу Галактионову. Хочу всех призвать к одной мысли: строится новая команда. Безусловно, в непростых условиях. Но команда будет выстроена, я в этом нисколько не сомневаюсь.

Уже есть точечные усиления. Хочу поздравить Сергея Бабкина с хорошим дебютом за «Локомотив», вы видите, что это качественный футболист.

Будут еще усиления, а также будут добавлять наши молодые игроки. Также будет работать наша система дальше. Еще раз хочу поблагодарить наших болельщиков, что остаются с клубом», – сказал Нагорных.