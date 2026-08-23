Холанд постригся

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд показал новую прическу.

Форвард сборной Норвегии опубликовал в соцсетях ролик, в котором сменил имидж к старту нового сезона АПЛ и анонсировал новое видео на своем YouTube-канале. Он коротко подстригся, отказавшись от длинных волос.