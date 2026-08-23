Холанд постригся

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд показал новую прическу.
Форвард сборной Норвегии опубликовал в соцсетях ролик, в котором сменил имидж к старту нового сезона АПЛ и анонсировал новое видео на своем YouTube-канале. Он коротко подстригся, отказавшись от длинных волос.
- Сегодня «Манчестер Сити» в 1-м туре АПЛ дома сыграет с «Борнмутом». Матч начнется в 16:00 мск.
- Для Холанда эта встреча должна стать 200-й в составе «горожан».
- Ранее «Манчестер Сити» проиграл «Арсеналу» (0:3) в матче за Суперкубок Англии.
Источник: Спортс''