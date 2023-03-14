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    ФИФА изменила формат проведения чемпионата мира

    ФИФА утвердила новый формат чемпионата мира.

    На ЧМ-2026 в Канаде, США и Мексике примут участие 48 сборных. Изначально планировалось разделить команды на 16 групп по три сборных, однако ФИФА выбрала формат с 12-ю группами по четыре команды.

    В плей-офф выйдут команды, занявшие первые и вторые места в группах, а также восемь лучших команд, занявших третьи места. Плей-офф начнется со стадии 1/16 финала.

    Всего на турнире пройдет 104 матча. На ЧМ-2022, где выступали 32 сборные, было 64 матча.

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    Источник: сайт ФИФА

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    14.03.2023 19:17
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +55

      LESTER68 17 часов назад

      Скоро увидим Папуа Новая Гвинея- Бразилия. 0:15.

      0
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      Рейтинг: +14327

      Skull_Boy 14 марта, 22:06

      И будут суперматчи века уровня Албания - Македония

      1
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      Рейтинг: +2189

      LOKOfanatik19 14 марта, 19:56

      Клубы хотят создать супер лигу, что бы меньше было проходных матче, а уефа и фифа делает все, чтоб добавить никому не нужных матчей. Классика.

      1
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      Рейтинг: +1426

      Fialet > LOKOfanatik19 14 марта, 19:59

      Если создадут суперлигу, то все матчи станут проходными.

      0
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      Рейтинг: +7193

      Из Твери Леха 14 марта, 19:41

      Канада второй раз подряд на ЧМ выходит, хорошо устроились.

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      Рейтинг: +912

      Таврида 14 марта, 19:37

      Скоро вообще отбор отменят и вся шобла команд прямо на чемпионате мира и будет отбираться.

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      Рейтинг: +12195

      ВетеR > Таврида 14 марта, 21:59

      вам это не грозит )

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      Рейтинг: +4143

      Иван Петров 1986 14 марта, 19:24

      Нам это не грозит.

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