ФИФА изменила формат проведения чемпионата мира

ФИФА утвердила новый формат чемпионата мира.

На ЧМ-2026 в Канаде, США и Мексике примут участие 48 сборных. Изначально планировалось разделить команды на 16 групп по три сборных, однако ФИФА выбрала формат с 12-ю группами по четыре команды.

В плей-офф выйдут команды, занявшие первые и вторые места в группах, а также восемь лучших команд, занявших третьи места. Плей-офф начнется со стадии 1/16 финала.

Всего на турнире пройдет 104 матча. На ЧМ-2022, где выступали 32 сборные, было 64 матча.