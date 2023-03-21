Безумие в Аргентине: Месси приехал в сборную и оказался окружен фанатами возле ресторана

Его просто захотели раздавить ))
Лионель Месси после победы сборной Аргентины на ЧМ-2022 стал героем в своей стране.
После финала чемпионата мира прошло уже три месяца, но градус обожания по отношению к 35-летнему футболисту не снизился.
Его нахождение в Аргентине вызвало настоящее безумие среди фанатов, которые преследуют кумира и пытаются прикоснуться к нему.
Показательный случай произошел возле ресторана – Месси приехал поужинать с семьей, а вот покинуть заведение стало проблемой.
Болельщики заполонили улицу и устроили давку – до триумфа аргентинцев в Катаре точно такого не было!