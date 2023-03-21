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  • Безумие в Аргентине: Месси приехал в сборную и оказался окружен фанатами возле ресторана

Безумие в Аргентине: Месси приехал в сборную и оказался окружен фанатами возле ресторана

21 марта 2023, 15:25
4

Лионель Месси после победы сборной Аргентины на ЧМ-2022 стал героем в своей стране.

После финала чемпионата мира прошло уже три месяца, но градус обожания по отношению к 35-летнему футболисту не снизился.

Его нахождение в Аргентине вызвало настоящее безумие среди фанатов, которые преследуют кумира и пытаются прикоснуться к нему.

Показательный случай произошел возле ресторана – Месси приехал поужинать с семьей, а вот покинуть заведение стало проблемой.

Болельщики заполонили улицу и устроили давку – до триумфа аргентинцев в Катаре точно такого не было!

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Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Аргентина Месси Лионель
Комментарии (4)
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MaxRnD
1679403450
Это после эпического всёра Ренну ?
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гууд
1679405227
и пихали они ему кубки за ЧМ и за ЗМ во все пихательные, дыхательные и глотательные! но он не утихал кричал "еще! еще!"
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Enter2006
1679405785
Его просто захотели раздавить ))
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BlackMurder
1679417300
Дикари
Ответить
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