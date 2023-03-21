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    Безумие в Аргентине: Месси приехал в сборную и оказался окружен фанатами возле ресторана

    Лионель Месси после победы сборной Аргентины на ЧМ-2022 стал героем в своей стране.

    После финала чемпионата мира прошло уже три месяца, но градус обожания по отношению к 35-летнему футболисту не снизился.

    Его нахождение в Аргентине вызвало настоящее безумие среди фанатов, которые преследуют кумира и пытаются прикоснуться к нему.

    Показательный случай произошел возле ресторана – Месси приехал поужинать с семьей, а вот покинуть заведение стало проблемой.

    Болельщики заполонили улицу и устроили давку – до триумфа аргентинцев в Катаре точно такого не было!

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 15:25
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6161

      Enter2006 41 минуту назад

      Его просто захотели раздавить ))

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      Рейтинг: +315

      гууд 51 минуту назад

      и пихали они ему кубки за ЧМ и за ЗМ во все пихательные, дыхательные и глотательные! но он не утихал кричал "еще! еще!"

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      Рейтинг: +55116

      MaxRnD 1 час назад

      Это после эпического всёра Ренну ?

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