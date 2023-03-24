«Я лично много страдал»: Месси рассказал о переживаниях до победы на ЧМ-2022

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что его страдания прекратились после выигранного ЧМ-2022.

«Наша сборная много страдала. Я лично много страдал. Это был трудный период.

Я тяжело переживал из-за того, что что-то не получалось. Было много мыслей о проигранных финалах, о Кубке Америки, о чемпионате мира, который мы не смогли выиграть из-за мелочей.

Теперь все это позади. Мы получили великую награду. За все, что случилось со мной, со сборной, с предыдущими командами, отвечает Бог. Он решил, что все случится так.

Теперь нужно наслаждаться и смотреть вперед», – сказал Месси.