«Я лично много страдал»: Месси рассказал о переживаниях до победы на ЧМ-2022

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что его страдания прекратились после выигранного ЧМ-2022.
«Наша сборная много страдала. Я лично много страдал. Это был трудный период.
Я тяжело переживал из-за того, что что-то не получалось. Было много мыслей о проигранных финалах, о Кубке Америки, о чемпионате мира, который мы не смогли выиграть из-за мелочей.
Теперь все это позади. Мы получили великую награду. За все, что случилось со мной, со сборной, с предыдущими командами, отвечает Бог. Он решил, что все случится так.
Теперь нужно наслаждаться и смотреть вперед», – сказал Месси.
- Аргентинцы не становились чемпионами мира с 1986 года.
- В декабре они выиграли турнир, победив в финале Францию по пенльти.
- Месси признали лучшим игроком мундиаля в Катаре.
Источник: TyC Sports