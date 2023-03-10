Марокко может заменить Украину в заявке с Испанией и Португалией на проведение ЧМ-2030

Украина может лишиться места в совместной заявке с Испанией и Португалией на проведение ЧМ-2030, сообщает The Athletic.
Есть небольшая вероятность того, что Украина сможет принять матчи турнира. Также есть неопределенность в руководстве Украинской ассоциации футбола (УАФ).
Заменить Украину может Марокко. Главным преимуществом является ее близость к Испании.
- В ноябре-декабре в Катаре прошел ЧМ-2022.
- В 2026 году чемпионат мира примут США, Канада и Мексика.
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Источник: The Athletic