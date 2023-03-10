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    Марокко может заменить Украину в заявке с Испанией и Португалией на проведение ЧМ-2030

    Украина может лишиться места в совместной заявке с Испанией и Португалией на проведение ЧМ-2030, сообщает The Athletic.

    Есть небольшая вероятность того, что Украина сможет принять матчи турнира. Также есть неопределенность в руководстве Украинской ассоциации футбола (УАФ).

    Заменить Украину может Марокко. Главным преимуществом является ее близость к Испании.

    • В ноябре-декабре в Катаре прошел ЧМ-2022.
    • В 2026 году чемпионат мира примут США, Канада и Мексика.

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    Источник: The Athletic

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    10.03.2023 08:46
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3065

      fakeid 10 марта, 09:48

      одна меткая ракета - и нет стадиона в киеве. ну это я так, просто мысли вслух.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3501

      acor94 10 марта, 09:19

      Поправьте. В катаре прошёл чм, а не пройдёт

      4
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      Рейтинг: +1423

      Fialet > acor94 10 марта, 11:39

      У них стиль такой, насрать и не убирать. А недовольных могут забанить.

      3
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      Рейтинг: +4698

      Питерский князь 10 марта, 09:19

      Пусть будет Украина.
      Пусть срели фашистов сидят и смотрят кого воспитали!

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