Стало известно, почему Неймар, вероятно, не сыграет на ЧМ-2026

В Конфедерации бразильского футбола (CBF) считают, что Неймар своим поведением и публичными заявлениями пытается настроить болельщиков против организации и главного тренера сборной Бразилии Карло Анчелотти.

Также в конфедерации сомневаются, что форвард «Сантоса» подойдет к чемпионату мира-2026 в оптимальной форме. Поэтому он вряд ли сыграет на турнире.

Сейчас его шансы попасть в окончательный состав сборной на турнир практически равны нулю. У футболиста есть лишь несколько матчей, чтобы попытаться изменить ситуацию.

Ухудшению отношений Неймара с руководством CBF поспособствовала ситуация вокруг гостевого матча «Сантоса» с «Мирассолом» (2:2) в 5-м туре чемпионата Бразилии, когда Анчелотти посетил игру, чтобы оценить состояние Неймара. Форвард сослался на необходимость регулировать нагрузки, не вышел на поле и даже не приехал на стадион, чтобы встретиться с итальянским специалистом.