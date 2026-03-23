Стало известно, почему Неймар, вероятно, не сыграет на ЧМ-2026

23 марта, 14:07
4

В Конфедерации бразильского футбола (CBF) считают, что Неймар своим поведением и публичными заявлениями пытается настроить болельщиков против организации и главного тренера сборной Бразилии Карло Анчелотти.

Также в конфедерации сомневаются, что форвард «Сантоса» подойдет к чемпионату мира-2026 в оптимальной форме. Поэтому он вряд ли сыграет на турнире.

Сейчас его шансы попасть в окончательный состав сборной на турнир практически равны нулю. У футболиста есть лишь несколько матчей, чтобы попытаться изменить ситуацию.

Ухудшению отношений Неймара с руководством CBF поспособствовала ситуация вокруг гостевого матча «Сантоса» с «Мирассолом» (2:2) в 5-м туре чемпионата Бразилии, когда Анчелотти посетил игру, чтобы оценить состояние Неймара. Форвард сослался на необходимость регулировать нагрузки, не вышел на поле и даже не приехал на стадион, чтобы встретиться с итальянским специалистом.

  • 34-летний Неймар в этом сезоне провел за «Сантос» 5 матчей, забил 3 гола, сделал 2 ассиста.
  • Его не вызвали в сборную Бразилии на товарищеские встречи в марте.
  • Неймар в последний раз играл за национальную команду 18 октября 2023 года в матче с Уругваем, когда получил тяжелую травму.

Источник: CNN Brasil
Чемпионат мира Бразилия Сантос Неймар Анчелотти Карло
k611
1774264602
Что у сборной Бразилии нет нападающих помоложе. Никогда у них эта позиция не была проблемной.
ilya-ilya-google
1774275643
Потому что давно уже не футболист
