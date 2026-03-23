Названы условия прихода Зидана в новую команду

Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан несколько недель назад достиг устной договоренности с Федерацией французского футбола о приходе на пост главного тренера сборной после чемпионата мира-2026.

Сторонам осталось уладить несколько деталей перед подписанием контракта. Зидан хотел бы иметь больше людей в тренерском штаб, чем есть сейчас у нынешнего главного тренера сборной Франции Дидье Дешама. Количество помощников – один из важных вопросов в ходе переговоров. Велика вероятность, что этот вопрос будет решен в ближайшее время.

Ранее глава федерацции Филипп Диалло заявил, что имя преемника Дешама будет объявлено только после чемпионата мира, который завершится 19 июля.