Названы условия прихода Зидана в новую команду

Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан несколько недель назад достиг устной договоренности с Федерацией французского футбола о приходе на пост главного тренера сборной после чемпионата мира-2026.
Сторонам осталось уладить несколько деталей перед подписанием контракта. Зидан хотел бы иметь больше людей в тренерском штаб, чем есть сейчас у нынешнего главного тренера сборной Франции Дидье Дешама. Количество помощников – один из важных вопросов в ходе переговоров. Велика вероятность, что этот вопрос будет решен в ближайшее время.
Ранее глава федерацции Филипп Диалло заявил, что имя преемника Дешама будет объявлено только после чемпионата мира, который завершится 19 июля.
- Зидан в роли игрока выигрывал со сборной Франции чемпионат мира и Евро.
- 53-летний специалист не работал тренером после ухода из «Реала» в 2021 году.
Источник: le10sport