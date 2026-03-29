Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Мостовой – о сборной России: «Золотое время, никаких рисков и нервов, просто отдыхаешь»

Мостовой – о сборной России: «Золотое время, никаких рисков и нервов, просто отдыхаешь»

29 марта, 10:44
6

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой после ее победы над Никарагуа (3:1) в товарищеском матче высказался о национальной команде.

– Игра сборной России разочаровала?

– Я еще в перерыве матча сказал, что мы играем, мягко говоря, плохо, с учетом того, что соперник в рейтинге примерно на 150-м месте. Спасибо судье, что не до конца знает правила и назначил пенальти, потому что когда человек лежит, его рука уперта в поле и мяч случайно в нее попадает, это не пенальти. Но арбитр назначил одиннадцатиметровый. Слава богу, что мы ушли на перерыв при счете 2:1.

Как я заметил, никто не расстроился. Все понимают, что таких соперников мы должны обыгрывать любым способом. Тем более, они добираются до нас по два-три дня. Второй тайм начался с удаления, и тут уже стало понятно, что по-любому мы победим.

– Мы помним ошибку Сафонова в матче с Нигерией, с Перу. Теперь с Никарагуа. С чем вы связываете это?

– Ошибки есть, но в товарищеской игре ты можешь ошибаться сколько угодно. Это ни на что не влияет. Если такой ляп допустить в официальном матче, это другое дело. Рано или поздно мы вернемся к международным встречам, и там уже начнутся проверки не такие, как сейчас.

– Но от вратаря такого уровня мало кто ждет подобных ляпов. Может, все-таки имела место какая-то расслабленность из-за недооценки соперника?

– Любой вратарь пропустит мяч, если хорошо ударить. Здесь игрок хорошо пробил в сторону ворот. Сафонов сам должен объяснить этот гол.

– Раньше все думали, что главная звезда сборной – Головин. Перешел ли теперь этот статус к Сафонову?

– У нас на пальцах одной руки можно пересчитать звезд, тем более тех, кто выступает в Европе. Один из них Головин, который там играет уже на протяжении восьми лет, и Сафонов, который два-три года выступает во Франции. Для меня, конечно, Головин остается главной звездой в силу того, что много лет играет за границей.

– Нет опасений, что из-за игры с соперниками уровня Никарагуа, Брунея, Кубы средний уровень сборной России упадет?

– Нет, но я уже говорил, что когда наступит момент, когда у наших ребят в голове туман, ноги не бегут, руки дрожат, как все играют, вот тогда мы и будем проверять. А сейчас ребята сыграли, помылись, попели песни, сели в автобус и уехали.

– То есть даже не вспотели?

– Да. Ну что это? То, что я говорил три года назад, к этому все и шло.

– Какие ожидания от матча со сборной Мали, которая выше уровнем, чем Никарагуа?

– Мы не знаем, какой состав сборной Мали к нам приедет. В принципе разницы никакой. Отыграли, помылись, сели в автобус и уехали.

– То есть вы на сто процентов уверены, что обыграем эту сборную?

– Да какая разница? Мы проиграли Перу, Чили, еще кому-то, и что? Ничего не поменялось. Такой же расширенный список в пятьдесят человек, все довольны и рады. Сейчас золотое время – никакого риска, никаких нервов, ничего. Просто отдыхаешь.

  • Голы у России забили Лечи Садулаев на 3-й минуте, Константин Тюкавин на 45+3-й и Александр Головин на 83-й. У Никарагуа отличился Оскар Асеведо на 16-й.
  • Россия занимает 36‑е место в рейтинге ФИФА, Никарагуа – 130-е.
  • Национальая команда РФ сыграет с Мали 31 марта в Санкт-Петербурге.
  • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.

Еще по теме:
Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Товарищеские матчи. Сборные Никарагуа Россия Мали Мостовой Александр
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
plm
1774770618
Самим не стыдно ? Играют худшими командами ,а делают вид ...
Ответить
...уефан
1774771802
...ага, "золотое время" для сборной и "серебряный век" для комментирующих и пишущих о ней...
Ответить
VVM1964
1774773257
Вот это правильно - все довольны, все смеются, "солдат спит, а денежки идут" !) Ничего кроме осваивания денежек нет в этих матчах !...
Ответить
k611
1774774101
Посыл Мостового - дайте мне сборной порулить, тоже хочу отдохнуть и при этом денег заработать...
Ответить
boris63
1774780656
Это «золотое» время, скорее всего, выйдет боком для сборной. Каждый сбор по сорок человек, и каждый раз треть новых на просмотр. Ненаигранность команды выйдет катастрофой, когда гейропа соизволит допустить Россию к турнирам, но Валера со своей командой тренеров продолжает заниматься фигнёй.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 